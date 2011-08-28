روز عید فطر سرویس دهی قطار شهری مشهد یک ساعت زودتر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیژنی قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در راستای خدمت رسانی به همشهریان و سرعت بخشیدن به حضور نمازگزاران در روز عید فطر در حرم مطهر در این روز سرویس دهی قطار شهری یک ساعت زودتر آغاز می شود.

وی ادامه داد: ساعت آغاز به کار قطار شهری در روز های عادی ساعت 6 صبح است که در این روز به ساعت 5 تغییر پیدا می کند.

وی افزود: البته این تغییر تنها مربوط به روز عید فطر است و در روز های دیگر قطار شهری در ساعت قبلی شروع بکارمی کند.

مدیر عامل بهره وری قطار شهری مشهد تصریح کرد: سرویس دهی قطار شهری از ساعت 6 صبح تا 18 عصر بوده و فاصله زمانی بین رسیدن قطارها20 دقیقه است.