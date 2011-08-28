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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

بیژنی خبر داد:

روز عید فطر سرویس دهی قطار شهری مشهد یک ساعت زودتر آغاز می شود

روز عید فطر سرویس دهی قطار شهری مشهد یک ساعت زودتر آغاز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بهره وری قطار شهری مشهد گفت: به منظور سهولت در جابجایی نمازگزاران ساعات سرویس دهی قطار شهری مشهد در روز عید فطر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیژنی قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد:  در راستای خدمت رسانی به همشهریان و سرعت بخشیدن به حضور نمازگزاران در روز عید فطر در حرم مطهر در این روز سرویس دهی قطار شهری یک ساعت زودتر آغاز می شود.

وی ادامه داد: ساعت آغاز به کار قطار شهری در روز های عادی ساعت 6 صبح است که در این روز به ساعت 5 تغییر پیدا می کند.

وی افزود: البته این تغییر تنها مربوط به روز عید فطر است و در روز های دیگر قطار شهری در ساعت قبلی شروع بکارمی کند.

مدیر عامل بهره وری قطار شهری مشهد تصریح کرد: سرویس دهی قطار شهری از ساعت 6 صبح تا 18 عصر بوده و فاصله زمانی بین رسیدن قطارها20 دقیقه است.

کد مطلب 1394298

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