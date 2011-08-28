سرپرست معاونت توسعه منابع تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمود شمسی پور مدیر کل ورزش وجوانان استان چهار محال و بختیاری علیرضا تشنیزی به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه منابع وسرمایه انسانی اداره کل ورزش وجوانان این استان منصوب شد.

در حکم وی آمده است: با توجه به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه وسرمایه انسانی اداره کل منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) ضمن هماهنگی و ایجاد ارتباط موثر با مسئولین ذیربط و بهره گیری از کلیه امکانات، منابع و استعدادهای موجود در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام امور محوله همواره موفق و موید باشید.

