  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

سرپرست معاونت توسعه منابع تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری منصوب شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: علیرضا تشنیزی به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع وسرمایه انسانی اداره کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمود شمسی پور مدیر کل ورزش وجوانان استان چهار محال و بختیاری علیرضا تشنیزی به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه منابع وسرمایه انسانی اداره کل ورزش وجوانان این استان منصوب شد.

در حکم وی آمده است: با توجه به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست حوزه معاونت توسعه وسرمایه انسانی اداره کل منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) ضمن هماهنگی و ایجاد ارتباط موثر با مسئولین ذیربط و بهره گیری از کلیه امکانات، منابع و استعدادهای موجود در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام امور محوله همواره موفق و موید باشید.
 

کد مطلب 1394299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها