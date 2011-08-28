900 واحد مسکن مهر در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان آمل پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان 900 واحد مسکونی طرح مسکن مهر شهرستان گفت: این واحدها به صورت همزمان با حضورمعاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران در طرح 32 واحدی مسکن مهر و با تحویل کلید یکی از واحدها به یک زوج جوان به صورت رسمی افتتاح شده است.



محسن غفاری افزود: از این تعداد 32 واحد طرح مسکن مهر دولتی و868 واحد مسکن مهر به صورت خرده مالکی بوده است.



رئیس اداره مسکن و شهرسازی آمل ادامه داد: طرح 32 واحدی مسکن مهر آمل در مسیر بلوارشهید منفرد نیاکی این شهر واقع شده و بیش از13میلیارد ریال هزینه شده است.



غفاری اضافه کرد: هم اکنون چهارهزار و 950 واحد مسکن مهردر آمل در حال ساخت است که تا پایان امسال بخش زیادی از این واحدها بهره برداری خواهد شد.



وی ادامه داد: از این تعداد چهار هزار واحد مسکن مهر در شهرستان آمل زیرنظر این اداره و مابقی توسط بیناد مسکن انقلاب اسلامی در قالب مسکن مهر در شهرهای زیر20هزار نفرجمعیت درحال اجراست.



رئیس اداره مسکن و شهرسازی آمل یادآور شد: طرح مسکن مهر در شهرستان آمل هم اکنون با جدیت توسط پیمانکاران زیرنظر این اداره درحال ساخت است.

