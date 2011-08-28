ظرفیت سیلوهای گلستان 130 هزار تن افزایش می یابد

سید حمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از سیلوهای فلزی ساخته شده توسط بخش خصوصی و دولتی در استان گلستان می توانیم در سال 90 شاهد افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم این منطقه به میزان حدود 130 هزارتن باشیم.

وی اظهار داشت: میزان 100هزار تن از ظرفیت سیلوهای یاد شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت های مالی بانک های عامل استان به انجام رسیده است و میزان 30 هزار تن سیلوی فلزی شهرستان فاضل آباد، دولتی است که با رعایت آخرین استانداردهای لازمه ساخته شده اند.



وی گفت: یکی ازاصلی ترین سیاست های شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان طی 3 سال گذشته حمایت همه جانبه و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران درصنعت سیلوسازی دربخش خصوصی بوده است، چرا که با حمایت از این صنعت می توان شاهد افزایش چشمگیر توان ذخیره سازی استاندارد گندم در استان باشیم.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان در خصوص تاثیر افزایش ظرفیت ذخیره سازی استان و رشد صنعت سیلوسازی در گلستان عنوان کرد: هزینه های گزاف حمل گندم کشاورزان استان به مراکز خرید که ازمحرومیت رنج می برند، ضرورت سیلوسازی را در عمق مراکز تولید این بخش بیش از پیش نمایان ساخته است.

میرآفتاب بیان داشت: بهره برداری از این طرح ها ، ضمن برخورداری استان از ظرفیت ذخیره سازی مطلوب گندم، فرصت اشتغال فراهم کرده است.