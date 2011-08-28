اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور ساماندهی تولید و توسعه صادرات صنایع ‌دستی، فراهم ‌کردن امکان بهره ‌برداری بیشتر از سرمایه ‌گذاری، تولید و انتقال تجربیات علمی و عملی، افراد حقیقی و حقوقی فعال در صنایع‌دستی استان می ‌توانند در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع ‌دستی که اقدام به عضوگیری کرده اند شرکت کنند.

وی گفت: بر اساس فراخوان عضویت افراد حقیقی و حقوقی در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع‌دستی، هنرمندان و صنعتگران استان قزوین می توانند در این اتحادیه عضو می شوند.

بیرانوند با اشاره به مزایای عضویت در این اتحادیه افزود: عضویت هنرمندان و صنعتگران استان در اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان باعث ساماندهی بهتر تولید، ارتقا کیفیت خدمات ‌دهی به هنرمندان و بازاریابی جهانی و افزایش صادرات، همچنین مشارکت گروهی در تصویب قوانین مرتبط با صادرات صنایع ‌دستی، ارتباط با بانک ‌ها و فراهم شدن تسهیلات می شود که عضویت هنرمندان و تشکل‌های واجد شرایط مرتبط با صنایع ‌دستی استان می‌تواند در رونق این صنعت نوین موثر باشد.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به قوانین و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، واریز مبلغ یک میلیون ریال به عنوان ورودیه و مبلغ یک میلیون ریال نیز به عنوان حق عضویت در این اتحادیه برای سال 90 تصویب شده است که همه علاقمندان می ‌ توانند با رعایت موارد ذکر شده در این اتحادیه عضو شوند.

بیرانوند در پایان یادآورشد: شرایط عضویت در این اتحادیه داشتن تبعیت ایرانی، تدین به یکی از ادیان رسمی، داشتن کارت معتبر عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سابقه صادراتی با اسناد معتبر و دارا بودن پروانه شناسایی تولید از معاونت صنایع‌دستی برای تولید کنندگان است.