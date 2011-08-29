صمد مرفاوی ضمن بیان مطالب فوق به خبرنگار مهر گفت: من قراردادم را طبق قانون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بسته‌ام نه طبق قانون مدنی که مسئولان مس به آن استناد می‌کنند. مسائل ورزشی به مسائل مدنی ربطی ندارد. البته آنها برای توافق با من صحبتی کرده بودند و قرار بود با هم نشستی داشته باشیم اما هنوز هیچ هماهنگی با من انجام نداده اند.

سرمربی بلاتکلیف تیم فوتبال مس کرمان خاطرنشان کرد: من همواره در نشستهای خبری خود و از جمله بعد از بازی با فجرسپاسی از مردم کرمان تشکر کرده ام و از جمله گفتم هواداران مس حق دارند که به خاطر نتایج تیم مس در پنج هفته گذشته ناراحت باشند.

وی ادامه داد: فصل قبل هم بعد از پایان سه هفته از شروع لیگ همین آقای داوری یک مربی خارجی با سابقه در لیگ را به عنوان جانشین من آماده کرده بود که با توجه به نتایج خوبی که از هفته چهارم به بعد گرفتیم نتوانست نقشه خود را عملی کند.

مرفاوی خاطرنشان کرد: من یک ماه قبل برنامه اردوی تیم پس از هفته پنجم را در کردان کرج دادم ولی جالب است که آقایان به تمام همکاران من و اعضای کادر فنی از جمله محمود فکری زنگ زدند که در اردو حاضر شوند ولی هیچگونه تماسی با من نگرفتند. من نمی‌دانم اگر من را نمی خواهند چرا اخراجم نمی کنند؟