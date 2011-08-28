به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان اعلام کردند که درهای ورزشگاه پیروزی اصفهان از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه برگزار می‌شود و هواداران از این ساعت می‌توانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند .

بلیط فروشی این دیدار نیز از زمان باز شدن در‌های ورزشگاه آغاز می‌شود و طبق گفته مسئولان قیمت هر قطعه بلیط این دیدار یک هزار تومان خواهد بود

با توجه به اینکه تیم گیتی‌پسند میزبانی این مسابقه را بر عهده دارد، قرار است ۶۰ درصد از جایگاه هواداران به تماشاگران گیتی‌پسند و ۴۰ درصد آن به هواداران فیروزصفه اختصاص یابد .

ورزشگاه پیروزی اصفهان دارای سه هزار و ۸۳۲ صندلی است .