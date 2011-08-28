  1. استانها
  2. اصفهان
۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

درهای ورزشگاه پیروزی از ساعت ۲۰ سه‌شنبه باز می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان اعلام کردند که در‌های ورزشگاه پیروزی برای دیدار تیمهای فیروزصفه و گیتی پسند از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه باز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان اعلام کردند که درهای ورزشگاه پیروزی اصفهان از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه برگزار می‌شود و هواداران از این ساعت می‌توانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند.

بلیط فروشی این دیدار نیز از زمان باز شدن در‌های ورزشگاه آغاز می‌شود و طبق گفته مسئولان قیمت هر قطعه بلیط این دیدار یک هزار تومان خواهد بود

با توجه به اینکه تیم گیتی‌پسند میزبانی این مسابقه را بر عهده دارد، قرار است ۶۰ درصد از جایگاه هواداران به تماشاگران گیتی‌پسند و ۴۰ درصد آن به هواداران فیروزصفه اختصاص یابد.

ورزشگاه پیروزی اصفهان دارای سه هزار و ۸۳۲ صندلی است.

دیدارتیمهای گیتی‌پسند و فیروزصفه از ساعت ۲۱ و ۳۰دقیقه روز سه‌شنبه در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1394336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها