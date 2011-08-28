دولت باید امسال 244 میلیارد تومان به مترو تهران بدهد

به گزارش خبرنگارمهر، هابیل درویش روز یکشنبه در نشست خبری با بابیان اینکه بزودی توسعه شمالی خط 1 مترو تا میدان تجریش نیز تکمیل می شود گفت: در سال 90 احداث 15 کیلومتر مترو با 12 ایستگاه در دستور کار قرار دارد که بر این اساس تکمیل خط 4 مترو، توسعه شمالی خط یک تا میدان تجریش و بهره برداری از بخش مرکزی خط 3 محقق خواهد شد.

وی از اتصال خط 4 مترو تهران به خط تهران کرج تا مهرماه خبر داد و افزود: 4 کیلومتر از توسعه غربی خط 4 حدفاصل میدان آزادی تا ایستگاه ارم سبز بزودی به بهره برداری می رسد.

درویش ادامه داد: 15 تا 20 کیلومتر حفر تونل نیز امسال در دستور کار است که در سالهای آتی بهره برداری از این خطوط صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران خاطر نشان کرد: خطوط 3،6 و 7 در اولویت توسعه و احداث قرار دارند که با دستگاههای حفار اتوماتیک عملیات اجرایی احداث این خطوط پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه هر یک از دستگاههای TBM قادر به حفر روزانه 15 تا 17 متر تونل هستند و به عبارتی می توانند سالانه 5 کیلومتر تونل حفر کنند گفت: دستگاههای حفار اتوماتیک به طور متوسط در ماه به 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند تا بتوانند کار حفر تونل را سریع انجام دهند و اگر اعتبارات مورد نیاز تامین نشود دستگاهها کاملا متوقف می شوند به همین دلیل امیدواریم اعتبارات مترو به موقع و به طور کامل از سوی شهرداری و دولت پرداخت شود.

درویش با بیان اینکه در حال حاضر 100 کارگاه در خطوط مختلف مترو فعال است افزود: چند وقت پیش جلسه ای با رئیس جمهور داشیتم که در این جلسه پیشنهادات توسعه مترو از ایستگاه حرم امام خمینی (ره) تا فرودگاه امام (ره) مطرح شد و ما اعلام آمادگی کردیم که در صورت تامین اعتبارات این خط را احداث کنیم و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی ادامه داد: اکنون نیز موضوع تامین اعتبارات این پروژه در حال پیگیری است و ما همین جا اعلام می کنیم اگر فردا اعتبارات تامین شود از پس فردا کار را آغاز می کنیم و در صورت تامین اعتبارات قادر خواهیم بود که مترو را تا قبل از پایان سال 91 به فرودگاه امام خمینی(ره) برسانیم.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه تاکید کرد: برای احداث خط مترو حد فاصل ایستگاه حرم مطهر امام (ره) تا فرودگاه امام (ره) به طول 33 کیلومتر به 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بتوانیم مترو رو زمینی این مسیر را به موازات اتوبان تهران - قم احداث کنیم.

درویش در مورد احداث مترو شهرهای اقماری توسط شرکت مترو گفت: در نامه ای که رئیس جمهور برای واگذاری احداث مترو تا فرودگاه امام به شهرداری تهران نوشته است به واگذاری مترو شهرهای اقماری به شرکت مترو نیز اشاره داشته اند اما برای احداث مترو ورامین پیش شرط هایی داریم.

وی ادامه داد: شرکت راه آهن زیر ساختهای ایجاد راه آهن برون شهری را حدفاصل ورامین تا تهران ایجاد کرده که ما درخواست داشتیم آن مسیر و زیر ساختها در اختیار شرکت مترو قرار گیرد. همچنین اعتبار مورد نیاز برای احداث مترو در این مسیر به صورت مستقل پرداخت شود تا ما بتوانیم یک ساله مترو تهران - ورامین را احداث و به بهره برداری برسانیم.

مدیر عامل شرکت مترو در مورد اعتبارات مصوب مترو در بخش عمرانی و یارانه های بلیت گفت: دولت امسال باید 244 میلیارد تومان در بخش عمرانی به مترو تهران پرداخت کند که از این میزان تاکنون 37 درصد پرداخت شده که امیدواریم این روند به همین صورت ادامه یابد اما در بخش یارانه های بلیت متاسفانه هنوز هیچ مبلغی را دریافت نکرده ایم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که سرنوشت خط 8 و 9 مترو تهران به کجا رسید و آیا هنوز حرف از احداث مونوریل در مسیر این خطوط مطرح است گفت: این خطوط هنوز در اولویت کاری قرار ندارند و ابتدا باید خطوط 4، 1،3،6 و7 مترو را تکمیل کنیم اما در مورد اینکه مونوریل در این مسیر ساخته شود، به ما حرفی نزده اند.