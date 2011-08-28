به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) امروز یکشنبه در نشستی خبری در پاسخ به سئوالی درباره عدم واگذاری سامانه موشکی S300 توسط روسیه به ایران اظهار داشت: هر دو طرف قرار داد بایستی به مفاد آن پایبند باشند که جمهوری اسلامی ایران به وظایف خود عمل کرد اما طرف دیگر به دلایل مختلف از این امر خودداری کرد.



وی همچنین در رابطه با شکایت ایران از روسیه گفت: این موضوع توسط دولتمردان و وزارت دفاع دنبال می‌شود، ضمن اینکه از اول هم شبکه یکپارچه پدافند ما به S300 متکی نبود و ما این توانایی را داریم که بتوانیم از مراکز هسته‌ای و حساس کشورمان که حیثیت ملی‌مان محسوب می‌شود به خوبی دفاع کنیم که این یکی از ماموریت‌های با ارزش برای پدافند هوایی است.



فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) افزود: بخشی از این مراکز توسط یگان‌های نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج محافظت می‌شوند که در این خصوص از هواپیمای‌های طرح پدافندی نیروی هوایی ارتش نیز استفاده کردیم و قرارگاه پدافند هوایی وظیفه انسجام تمام پتانسیل دفاع کشور را دارد که به واسطه عملکرد خوب آن تاکنون شاهد هیچ اتفاق ناخوشایندی نبودیم.

وی در خصوص به کارگیری راد‌ارهای پیشرفته در برد‌های مختلف نیزگفت: رادارهای برد بلند و کوتاه که به صورت فعال عمال می‌کنند اولین حساسه قرار گاه پدافند هوایی هستند، اما آنچه اولویت اصلی ما محسوب می شود، شناسایی هواپیماهای با سطح مقطع راداری پائین، موشک‌های کروز و هواپیما‌های برد بلند استراتژیک دشمن است.

اسماعیلی با بیان اینکه علی‌رغم تمامی تحریم‌ها در ابعاد مختلف به فضل خدا با تکیه بر دانش بومی توانسته‌ایم سامانه‌های با تکنولوژی برتر را در درون کشور طراحی و تولید کنیم، گفت: در حقیقت ما به دنبال تقلیل رادارهای موجود در کشور و کیفی سازی مباحث کشف و شناسایی اهداف مورد نظر هستیم.

وی به تغییر رفتار هواپیما‌های جاسوسی و شناسایی آمریکایی در قبال ایران به واسطه عملکرد پدافند هوایی کشور اشاره کرد و افزود: در رزمایش 89 در منطقه جاسک، 2 فروند هواپیمای جاسوسی فرا منطقه‌ای قصد نزدیکی به مرزهای آبی کشورمان را داشتند که با اخطار به موقع، تغییر رفتار داده و بدون کوچکترین تجاوز، مسیر را عوض کنند.



فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) دیدن و دیده نشدن و نیز کشف و شناسایی اهداف با سامانه‌های شنود الکترونیکی را از موفقیت‌های پدافند هوایی عنوان کرد و افزود: ما امروز به این افتخار نائل شدیم که یک دستاورد بی نظیر در خاورمیانه است.



وی ادامه داد: با این عملکرد و اقتدار، در رفتار هواپیماهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا که در اقصی نقاط کشورهای اطراف ما و بیرون از مرزها فعالیت می‌کنند تغییر ایجاد شده است.



اسماعیلی با بیان اینکه در موازانه‌های نظامی بحث پدافند و آفند موجبات تعادل را در هر منطقه‌ای فراهم می‌کند، گفت: ما امروز توانسته‌ایم پیشرفت‌های پدافندی را حتی بیشتر از بحث آفند داشته باشیم که این یک دستاورد بزرگ برای ما محسوب می‌شود.



وی اضافه کرد: نیروهای فرامنطقه‌ای در کشورهای اطراف ما مانند پاکستان و آذربایجان ترکیه و عراق از سامانه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که برای مقابله با آنها به چند مولفه اصلی نیاز داریم.



فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ادامه داد: ادوات و تجهیزات در خصوص کشف شناسایی و درگیری باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم متناسب با تهدیدات آن را به کارگیری کنیم که در این خصوص انواع رادارها، سامانه‌های شنود الکترونیکی، موشکو توپخانه‌های ما به خوبی طرحی و به کارگیری می‌شود.



وی رفتار نظامی را یکی از مولفه‌های مهم به شمار آورد و افزود: ما باید بتوانیم از سامانه فرماندهی و کنترل برای یکپارچه سازی سامانه‌های دفاعی موجود و همچنین افزایش دقت و حجم آتش بهترین بهره برداری را داشته باشیم که در این خصوص به نقاط خوبی رسیدیم.



اسماعیلی اندیشه نظامی را مولفه مهم دیگری خواند و گفت: ما باید بدانیم که پدافند در عملیات‌های نامتقارن چه رفتاری داشته باشد و نیز بتوانیم از شکست‌ها و پیروزی‌های خود بهترین بهره برداری را کنیم که البته این مختص به چند سال اخیر نیست بلکه از ابتدای انقلاب در دستور کار بوده است.



وی با اشاره به نقش پدافند هوایی در تمامی رزمایش‌های نیروهای مسلح گفت: این قرارگاه در جهت پوشش منسجم در منطقه، شرکت کننده بی بدیل تمامی رزمایش‌ها است اما برخی رزمایش‌ها نیز مختص پدافند است که به شکل تمرینات منطقه‌ای انجام می‌شود.



فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) گفت: تاکنون در دو منطقه اصلی این رزمایش‌ها انجام شده و تا پایان سال نیز 2 رزمایش دیگر در 2 منطقه دیگر انجام خواهد شد تا بتوان استقلال تاکتیکی مناطق در زمان نبرد و انعطاف و چالاکی آنها را افزایش داد.



وی به نقش پدافند هوایی در ارتقای امنیت ملی اشاره و تصریح کرد: اگر به مردم کشورهای اطراف نگاه کنیم، می‌بینیم که به دلیل حضور فیزیکی دولت‌های فرا منطقه‌ای در این کشورها ناراحت هستند اما در کشور ما این گونه نیست و به دلیل کنترل کامل فضای کشور هیچ پرنده‌ غیر مجازی از فضای کشور ما حق عبور ندارد.



اسماعیلی پدافند را یک نیروی تخصصی دانست و گفت: هر چند که در دهه 50 انواع رادارهای انگلیسی، توپ‌های روسی و سامانه‌های هوایی انگلیسی و سوئیسی و بعد از جنگ نیز سامانه‌های روسی و چینی وارد کشور شد اما تنها راه نگهداری و تعمیر و به کار گیری این سامانه‌ها بومی سازی آنها بود که اگر این کار انجام نمی‌شد، امروز ما کمتر از 10 درصد در امر دفاع موفق بودیم.



وی خاطرنشان کرد: برای نمونه در سامانه‌ای مثل S200 آنقدر تغییرات داده‌ایم که به زودی نام آن را نیز تغییر خواهیم داد که این تغییر نام یعنی صفر تا 100 این سامانه بومی شده و می‌توانیم از آن در کاربردهایی که مد نظر خودمان است بدون نظر مستشاران خارجی بهره برداری کنیم.

فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) افزود: ما باید بدانیم که دشمن از نبرد احتمالی با ما به دنبال چه نتیجه‌ای است. اگر به دنبال نابودی ایران هستند که البته خواب بیهوده ای است ، آنها می‌خواهند با حضور در برخی کشورها به شیوه کلاسیک با ما مقابله کنند اما روش ما نبرد نامتقارن است چرا که سامانه‌ها و دکترین نظامی دشمن بر اساس نبرد کلاسیک طراحی شده است.



وی نبرد نامتقارن را مانند بازی شطرنج دانست که با وجود داشتن خانه‌ها و بازیکنان ثابت، هیچ گاه بازی به یک شکل جلو نمی‌رود و همین امر می‌تواند برای دشمن غافلگیر کننده باشد.



اسماعیلی افزود: ما باید با ایجاد سامانه‌های ارتباط امن تاکتیکی و مستقل، فضای نبرد را به نفع خودمان ابهام آمیز کرده تا برای دشمن مانند یک فضای مه آلود باشد که در این صورت می‌توانیم از سامانه‌های متحرک و ناشناخته خود استفاده کنیم.



وی وظیفه قرارگاه را دفاع هوایی از تمام مرزهای ایران و نقاط حساسی مانند فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز هسته‌ای دانست و تصریح کرد: برای انجام بهتر این وظیفه باید از تمام نیروهای مسلح استفاده کنیم که هر چند سامانه‌های ارتش سپاه و بسیج با هم تناسب تکنیکی ندارند ولی راهبرد و هدایت آنها توسط پدافند هوایی خانم الانبیاء(ص) انجام می‌شود و در این خصوص هیچ ناهماهنگی وجود ندارد.



فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) مهمترین بعد دفاع را مردمی کردن آن دانست و گفت: با بکارگیری نیروهای بسیج در سر تا سر کشور در زمینه دیده بانی بصری این امر نیز تحقق پیدا کرده است.



وی با تاکید بر اینکه برای ما موضوعات اقتصادی بر امنیت اولویت ندارد، اظهار داشت: هر چند عبور هواپیماهای تجاری از فضای ایران باعث ارتقاء توان اقتصادی می‌شود اما ما حاضر نیستیم امنیت خود را فدای اقتصاد کنیم و به هر پرنده‌ای اجازه بدهیم تا به هر نقطه از فضای کشورمان که می‌خواهد برود.



اسماعیلی با تاکید بر اینکه روزانه چند ده هواپیما در زمان‌های مختلف شبانه روز از مرزهای کشور وارد و خارج می‌شوند، گفت: تمامی اینها تحت کنترل کامل ما هستند و اگر قرار باشد هر هواپیمایی که به هر نقطه‌ای که می‌خواهد برود در حالی که ما مراکز حساس بسیار مهمی در کشور داریم، قرار گاه به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است.



وی ادامه داد: به برخی از هواپیماهای مشکوک که شاید برای ما سودآوری هم داشته باشند اگربخواهند از فضای کشورمان استفاده کنند ما به آنها این اجازه را نخواهیم داد.



فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در خصوص حفاظت از شهرهای مهمی مانند تهران در مقابل حملات احتمالی گفت: تهران از نزدیکترین نقطه مرزی 600 تا 700 مایل فاصله دارد اما باید بدانیم که در بحث پدافند هوایی هیچ منطقه‌ای به صورت جزیره‌ای عمل نمی‌کند. حفاظت از منطقه تهران در برابر حملات موشکی مانند منطقه نطنز به سپاه محول شده هر چند آنها نیز در چرخه‌ یکپارچه هوایی و تحت کنترل و نظارت قرار گاه خاتم عمل می‌کنند.

وی همچنین به موضوع آموزش به عنوان یکی از ملزومات موفقیت در صحنه‌های نبرد اشاره کرد و افزود: بحث تربیت نیروی انسانی در کشور ما با آموزه‌های صحیح و ولایت مداری از نکات بسیار مهم است چرا که پدافند یکی از جوان‌ترین بخش‌های نیروهای مسلح به حساب می آید که البته در این موضوعات کارهای زیادی کرده و به زودی دانشگاه افسری و درجه داری این قرار گاه به صورت مستقل تاسیس خواهد شد و معتقدیم موضوع آموزش از همان روزهای اول تا لحظه بازنشستگی نیروی باید استمرار داشته و تنها محدود به دانشگاه نشود.

اسماعیلی با بیان اینکه پیام ما به کشورهای دوست به مثابه یک نسیم خنک است که هیچ کس آن را نمی‌بیند، ولی همه از آن لذت می‌برند، گفت: پیام قرارگاه پدافند هوایی ارتش به کشورهای تهدیدکننده امنیت ایران همانند طوفان سهمگینی است.

وی افزود: پیام ما برای کشورهایی که به ایران چنگ و دندان نشان می‌دهند این است که دست از این تهدیدات بی‌اساس ، بی‌پایه و بی‌ریشه بردارند، زیرا قرارگاه پدافند هوایی ارتش برای این گونه کشورها طوفان سهمگینی خواهد بود.



فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء همچنین در پاسخ به سئوالی خصوص صادرات تجهیزات و ادوات پدافندی به کشورهای دیگر گفت: قرارگاه پدافند هوایی ارتش تولید کننده سامانه نیست، بلکه مصرف‌کننده و بهره برنده این سامانه‌هاست و اگر قرار باشد که صنایع دفاعی ما به کشورهای دوست صادر شود،‌ این مسئله در مسئولیت وزارت دفاع خواهد بود.

