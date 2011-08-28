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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

بنایی:

زمین های بلا استفاده مشکل بزرگ شهرداری گناباد است

زمین های بلا استفاده مشکل بزرگ شهرداری گناباد است

گناباد - خبرگزاری مهر: شهردار گناباد گفت: یکی از مشکلات بزرگ شهرداری این شهرستان زمین های بلا استفاده در سطح شهر است که به صورت قطعه قطعه وجود دارند و استفاده ای از آنها نمی شود.

حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گناباد وضعیت شهری پراکنده ای دارد و با 160هکتار وسعت بین ۳۶تا ۴۰هزار نفر در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه شهرداری وارد هر جایی شده برایش آبادانی آورده است به برخی از فعالیت های شهرداری اشاره کرد و افزود: به علت کمبود فضای ورزشی در پنج نقطه شهر میدان ورزش ایجاد شده تا جوانان بتوانند از این محیط در اوقات فراغت خود استفاده کنند.

بنایی با بیان اینکه در گناباد ۸۰هکتار فضای سبز وجود داشته و بتازگی ۱۵کیلومتر به آن افزوده شده، اظهار کرد: با وجود اینکه همه فضاهای سبز در حال بهسازی است، چمن ها به علت شوری آب شهرستان بیش از سه سال دوام نمی آورد و این کار را بسیار سخت کرده است.

وی از ایجاد پارک بزرگی به وسعت ۲۸هکتار در این شهرستان خبر داد و افزود: احداث کتابخانه نیز از فعالیت های جدید شهرداری است که برای اولین بار در پارک دانشگاه این شهرستان اجرا می شود.

کد مطلب 1394342

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