احزاب سیاسی راستگرای افراطی اروپا از زمان یازدهم سپتامبر تا کنون از محبوبیت رو به رشدی برخوردار شده و سهم بیشتری در انتخابت پارلمانی از آن خود کرده اند. این احزاب با توسعه ترس از اسلام ، بیگانه هراسی و سیاستهای ضد مهاجرت و شکایتهایی که از تعدد فرهنگی و به خطر افتادخ هویت ملی شده به رشد و شکوفایی قابل ملاحظه ای دست یافته اند.

رسانه ها برای این احزاب راست افراطی برچسبهای محافظه کار، ناسیونالیست، پوپولیست افراط گرا و یا راست گرا درنظر گرفته اند اما برخی مفسران نیز مدعی شده اند برچسب افراط گرا را باید از این احزاب جدا کرد، چرا که بسیاری از آنها در حوزه های انتخاباتی خود از حمایتهای قابل ملاحظه ای برخوردارند و دیگر نمی توان آنها را در حاشیه فضای سیاسی تصور کرد.

بسیاری از این احزاب راست افراطی اروپا ارتباطهای قوی با یکدیگر دارند، اعضای آنها به سراسر اروپا سفر کرده و در همایشهای یکدیگر سخنرانی می کنند. اما سایرین ارتباط با یکدیگر را تکذیب کرده و اظهار می دارند که سیاستهای آنها نه خیلی افراطی و نه خیلی میانه رو است.

از زمان حملات تروریستی نروژ در 22 ژوئیه احزاب راست گرای افراطی اروپا تلاش کردند خود را از اقدامات و نه الزماً افکار برویک جدا کنند.

حزب جبهه ملی فرانسه در دهه اخیر نفوذ قابل توجهی به دست آورده است. این حزب در ژانویه 2011 مارین لوپن را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد . وی جایگزین پدر خود شد که این حزب را در سال 1972 تأسیس کرد و در گذشته متهم به نژادپرستی شده بود.

لوپن درجایی درباره رخدادهای نروژ گفت: حزب جبهه ملی مسلماً ارتباطی به کشتارهای نروژ ندارد، اقدامی که انفرادی و غیر متعادل تلقی می شود.

حزب جبهه ملی در ماه مارس 15 درصد از آرا را به خود اختصاص داد. لوپن از مدافعان تغییر نیکولا سارکوزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است. اخیرا سارکوزی با تصویب قانون ممنوعیت روبنده و برقع متهم به اقنا کردن احزاب راست گرا و به‌دست آوردن رأی بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری شد.

در فرانسه از ماه آوریل امسال زنان روبنده پوش در خیابان و تمام اماکن عمومی با جریمه رو به رو می شوند. این قانون جدید به قانون مناقشه برانگیز سال 2004 که پوشش حجاب و نمادهای دینی را در مدارس دولتی ممنوع کرده بود افزوده شد.

در حقیقت بلژیک نخستین کشور اروپایی بود که قانون منع پوشش روبنده و برقع را تصویب کرد اما از آنجایی که دولت ائتلافی این کشور سقوط کرد این قانون در بلژیک در 23 ژوئیه 2011 اجرایی شد. حزب "ولامس بلانگ" به عنوان حزب راست گرای افراطی بلژیک از منتقدان شدید سیاستهای مهاجرت این کشور است و در انتخابات 2010 به 13 درصد آرا دست یافت.

حزب مردم سوئیس از دیگر احزاب افراط گرا و جناح راستی اروپا است که عامل برگزاری همه پرسی 2009 بود. در این همه پرسی 5/57 درصد رأی دهندگان با ساخت مناره برای مساجد جدید سوئیس مخالفت کردند، این درحالی است که پیش از برگزاری این همه پرسی تنها چهار مناره در این کشور وجود داشت. پوستر مفتضح انتخاباتی این حزب در انتخابات 2007 سه گوسفند سفید را نشان می داد که به یک گوسفند سیاه لگدپرانی می کنند تا او را از پرچم سوئیس بیرون کنند، تصویری که القا کننده سیاست بیرون کردن خارجیها از کشور است و به طور گسترده متهم به نژاد پرستی شده است.

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی برای راستی های سوئیس، گرت وایلدرز اعلام کرد تصمیم دارد ممنوعیت مشابهی را با هدف متوقف کردن اسلامی شدن اروپا در هلند پیگیری کند. وایلدرز رهبر حزب آزادی هلند است که از 150 کرسی پارلمان 24 کرسی آن را به دست آورده است که این تعداد 9 کرسی از سال 2006 بیشتر است. این تعداد کرسی ها حزب افراط گرای آزادی هلند را به سومین حزب بزرگ این کشور تبدیل کرده است. وایلدز همچنین در سال 2005 با ساخت فیلم 17 دقیقه ای فتنه مناقشه و مقایسه کتاب آسمانی اسلام با کتاب نبرد من هیتلر مناقشه ای بین المللی را رقم زد.

در نروژ حزب پیشرفت از احزاب راست گرای این کشور از 9/22 درصد آرا در سال 2009 به دومین حزب بزرگ کشور تبدیل شد. برویک طی سالهای 1999 و 2004 از اعضای این حزب راستی افراطی بوده است. سیو جنسن رئیس این حزب می گوید : حقیقت این است که نوعی اسلامی سازی پنهانی جامعه در جریان است و ما می خواهیم آن را متوقف کنیم.

گرایشهای ضد مهاجرت در سوئیس از سوی حزب دموکرات این کشور با شعار سوئد را سوئدی نگاه دارید" در جریان بوده است. این حزب در انتخابات سپتامبر 2010 ،7/5 درصد از آرا را برای نخستین بار بدست آورد. حملات ناموفق یک عراقی در اعتراض به کاریکاتورهای موهن پیامبر در این کشور هراسهای ضد اسلامی را افزایش داده است.

اریک هلسبورن نماینده حزب دموکراتیک سوئد در پاسخ به حملات اظهار داشت: برویک محصول یک جامعه چند فرهنگی است. اگر اروپا چند فرهنگی نشود این شلیکها صورت نمی گیرد.

حزب فنلاندیهای واقعی نیز در فنلاند به محبوبیت درحال رشدی دست یافته است. این حزب در انتخابات پارلمانی 2011 به 19 درصد آرا دست یافت و به سومین حزب پارلمان فنلان تبدیل شد، درحالی که در سال 2007 تنها 4 درصد آرا را دراختیار داشت. این حزب با ترکیب سیاستهای رفاه اجتماعی و شعارهای ناسیونالیستی به شدت با مهاجرت مخالف است و سیاستهای ضد مهاجرت دارد.

حزب راست گرای لیگ شمالی در ایتالیا به عنوان بخشی از دولت ائتلافی برلوسکونی است. رئیس این حزب در یک مصاحبه رادیویی اظهار داشت که برخی از اندیشه های برینگ برویک خوب است و در برخی موارد عالی هستند. این امر موجب شد سیاستمداران میانه رو چپی خواستار استعفای وی شوند.