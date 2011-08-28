پرونده شهدای انقلاب به سرقت رفت/ همسران جمال و علاء مبارک در زندان طره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع خبری گزارش دادند: افراد ناشناس با ورود به ساختمان پزشکی قانونی در منطقه "سیده زینب" پرونده های پزشکی شهیدان انقلاب را دزدیدند و پا به فرار گذاشتند.

این منابع اعلام کردند: این افراد از داخل گاراژ وارد این ساختمان شده اند و ماموران حراستی در این منطقه حضور نداشتند. تیمی از طرف دادستانی به محل واقعه اعزام شدند و مشخص شد که مدارک و گزارشهای مربوط به شهیدان و مجروحان به سرقت رفته است.

خبر دیگر اینکه "عصام شرف" نخست وزیر مصر در دیدار با "آن پترسون" سفیر آمریکا در قاهره آخرین تحولات اوضاع منطقه را بررسی کرد.

از مصر همچنین خبر می رسد که "خدیجه الجمال" و "هایدی راسخ"همسران علاء و جمال مبارک به اتفاق همسر مبارک با آنها در زندان "طره" دیدار کردند.

منابع خبری اعلام کردند در این دیدار یک ساعت و نیمه که در محل ویژه ملاقات انجام شد، علاء و جمال به اتفاق همسران خود نوشیدنی و بیسکویت و کیک خوردند.

خبر دیگر اینکه "حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی حاکم بر مصر با "محمود جبریل" رئیس دفتر اجرایی شورای انتقالی لیبی و هیئت همراهش دیدار کرد و آخرین تحولات لیبی را مورد بررسی قرار داد.