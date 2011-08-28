مدارس غیردولتی موظف به تعطیلی پنجشنبه ها نیستند

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه مدیران مدارس غیردولتی از جمله مدارس راهنمایی و متوسطه در بحث تعطیلی مدارس مختار هستند و اجباری در کار نیست.

وی همچنین درباره تعطیلی مدارس غیردولتی ابتدایی نیز گفت: مدیران مدارس درباره این دوره نیز مختار هستند و خودشان تصمیم می گیرند که مدرسه تعطیل باشد یا خیر.

طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در کشور و مدارس راهنمایی و متوسطه در تهران از چندی پیش عنوان شده است که برخلاف آن برخی از مدیران مدارس غیردولتی اقدام به این تعطیلی نکرده و اعلام کرده اند که روزهای پنج شنبه مدرسه دایر خواهد بود.

البته هنوز اجرای این طرح در مدارس دولتی نیز قطعی نیست چرا که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض دارند.