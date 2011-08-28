اجرای طرح تحول اجتماعی اولویت اول فرهنگی فارس است

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن طرح تحول اجتماعی در فارس گفت: برای بهبود اجتماعی در استان فارس نیازمند اجرایی کردن این طرح هستیم که وضعیت کنونی نیز این نیاز را تایید می کند.

وی با بیان اینکه در اجرایی کردن این طرح سهم بالایی در جهت مشارکتهای مردمی در نظر گرفته شده، تصریح کرد: این طرح نیز مثال طرح تحول اقتصادی نیاز به مشارکتهای مردمی دارد که به طور یقن در استان فارس این مشارکتها به خوبی انجام می شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس تصریح کرد: این مشارکت در بحث تحول اجتماعی باید در تمامی بخشها انجام شود و باید توجه داشت برخی از سازمانها و نهادهای استان به بیشترین مشارکت مردمی احتیاج دارند.

غلامی با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان ازجمله ارگانهایی است که باید با مشارکت حداکثری مردم فعالیتهای خود را توسعه دهد، افزود: آنچه در این سازمان مورد نیاز است هدف گذاری و برنامه ریزی است که در این خصوص مشارکت مردمی می تواند کمک فراوان به این روند توسعه ای داشته باشد.

وی با اشاره به رفع مشکلات درجهت رفاه افراد تحت پوشش بهزیستی استان فارس، تاکید کرد: یکی از نیازهای امروز سازمان بهزیستی استان تامین مسکن و اشتغال برای افراد تحت پوشش است که در این راستا مردم می تواند بیشترین مشارکت را داشته باشند.