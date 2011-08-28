به گزارش خبرنگار مهر، مرداد سال 89 تفاهمنامه ای با عنوان" مرمت مشارکتی در خانه های تاریخی ثبت شده خصوصی" بین صندوق حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی و مالکان 24 خانه تاریخی در کاشان بسته شد که طبق این تفاهمنامه می بایست 50 درصد از هزینه‌های مرمت یک خانه تاریخی را مالک و 50 درصد بقیه را سازمان میراث فرهنگی تقبل کند.

به همین منظور مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی این سازمان، چنین اقدامی را به صورت گسترده رسانه ای کرد و گفت: ۵۰ درصد هزینه های مرمت توسط سازمان میراث فرهنگی و بقیه با استفاده از تسهیلات کم بهره و حمایتهای ویژه با یارانه های اختصاصی این سازمان توسط علاقه مندان مرمت می شود.

این 24 خانه تاریخی یا در فهرست آثار ملی ثبت شده بودند و یا زندگی در آنها جریان داشت و تغییر کاربری داده شده بود مانند کوچکترین خانه تاریخی دنیا که به خانه نقلی معروف است اما همه این خانه های تاریخی به مرمت اساسی احتیاج داشتند. به همین دلیل مالکان آنها از این اقدام سازمان میراث فرهنگی استقبال و شروع به تعمیر و مرمت خانه ها کردند چون طبق تفاهمنامه قرار بود برای مرمت هر خانه 20 میلیون تومان پرداخت شود.

از سوی دیگر به این منظور صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی که مجری اعتبار این طرح بود فردی به نام کبیری را برای بررسی به کاشان فرستاد.

مالکان به او گفتند که بابت مشارکت سازمان در مرمت خانه ها دچار تردید هستیم و دستمان خالی است درحالی که اگر مرمت نکنیم فصل زمستان با مشکل ریزش سقف مواجه می شویم. اما اطمینان داد که ادامه بدهید و نهایتا فاکتور هزینه ها را به سازمان ارائه کنید تا پرداخت شود به همین دلیل، مرمت خانه ها ادامه پیدا کرد.

اما دی ماه 89 مالکان خانه های تاریخی دوباره به مسئولان صندوق اعلام کردند که هنوز هیچ اعتباری برای آنها در نظر گرفته نشده ولی پاسخ شنیدند که در مرحله اول این صندوق 567 میلیون تومان هزینه مرمت خانه ها را در تاریخی سی ام دی ماه 89 برای اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان واریز کرده است.

20 میلیون به 5 میلیون تومان تقلیل یافت

محمد آزادمنش مالک یکی از این خانه ها به خبرنگار مهر می گوید: اسفندماه اعلام کردند که در فهرست خانه هایی که باید مرمت شوند مشکل داریم چون به نظر می رسد که برخی از این خانه ها به مرمت احتیاجی نداشته اند.

وی ادامه می دهد: اردیبهشت ماه از سوی سازمان استان خبر رسید که هر خانه تنها 8 میلیون تمان پول مرمت می گیرد درحالی که در تفاهمنامه 20 میلیون تومان ذکر شده بود. پس از آن در خرداد ماه اعلام کردند که فقط 5 میلیون تومان بابت مصالح به خانه ها می دهیم.

مالک یکی دیگر از این خانه ها به خبرنگار مهر گفت: ما به پرداخت همین 5 میلیون هم راضی بودیم اما بعد از یک هفته سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان اعلام کرد این مبلغ پرداخت نمی شود!

وی ادامه می دهد: جا به جایی این پولها تنها به واسطه تفاهمنامه ای بود که ما آن را امضا کردیم اما خودمان هیچ سودی از آن نبردیم.

طلبکاران به سراغ مالکان خانه های تاریخی آمدند

با گذشت یک سال از امضای تفاهمنامه مرمت مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و مالکان خانه های تاریخی و وعده های توخالی معاون میراث فرهنگی نه تنها سازمان هیچ مشارکتی در مرمت خانه های تاریخی کاشان انجام نداده است بلکه به واسطه این وعده ها مالکان خانه هایی مانند مظفری، عباسی و ... دچار ضرر مالی نیز شده اند چون تقریبا هر کدام از مالکان حدود 40 میلیون تومان بابت مرمت خانه های خود هزینه کردند.

اکنون حکم احضاریه دادگاه برای برخی مالکان صادر شده و طلبکاران نیز در خانه های تاریخی تازه مرمت شده را می کوبند. برخی دیگر از خانه ها نیز به دلیل ناتمام ماندن عملیات مرمت در فصل زمستان دوباره صدمه دیدند در حالی که هنوز مشخص نیست پولی که به اسم هزینه مرمت خانه های تاریخی کاشان تخصیص یافته سر از کجا در آورده است.

مدارک و مستندات این گزارش در آرشیو خبرگزاری مهر موجود است.

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گزارش از فاطیما کریمی