381 روستای گلستان گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای طرح ها در گنبد افوزد: تا قبل از دولت نهم کل روستاهای گلستان که از نعمت گاز برخوردار بودند، 179 روستا بود.

وی افزایش سرانه فضای ورزشی از 2 دهم مترمربع به 7 دهم متر مربع و افزایش سرانه صنعت از 2.4 متر مربع به 9.7 مترمربع و زیرسازی و آسفالت هزاران کیلومتر راه اصلی، بزرگراه و راه روستایی را از دیگر اقدامات دولت نهم و دهم دراستان گلستان برشمرد.

وی همچنین اضافه کرد: فقط طی 5 ماه نخست امسال 6 پروژه بزرگ عمرانی و اقتصادی با هزینه ای بالغ بر 14هزار میلیارد ریال و با حضور رئیس جمهور محترم و نیز برخی وزرا افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

استاندار گلستان همچنین گفت: در ایام هفته دولت امسال نیز تعداد هزار و 434 پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی باهزینه ای بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال به بهره برداری یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

قناعت، علت این همه خدمات و توفیقات دولت را اطاعت از رهبری، تدین و انقلابی بودن و نوکر مردم بودن مجموعه دولت دانست و افزود: دولت ولایی و انقلابی دکتر احمدی نژاد خود را نوکر مردم می داند و از همه ظرفیت های موجود جهت رفع محرومیت ها و عقب ماندگی های کشور و توسعه و پیشرفت آن بهره می برد.

وی، رهبری، مردم و دولت را سه حلقه مهم نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: دولت حلقه واسط بین مردم و رهبری است و تحت امر مقام عظمای ولایت، خدمت و نوکری مردم را در راس کار خود قرار داده است.

استاندار گلستان در پایان سخنان خود نیز بااشاره به توطئه های دشمنان علیه ولایت فقیه، از آحاد مختلف مردم و مسئولان خواست تا باهوشیاری کامل نگذارند به جایگاه رهبری خدشه وارد شود.

شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان واقع است.