381 روستای گلستان گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای طرح ها در گنبد افوزد: تا قبل از دولت نهم کل روستاهای گلستان که از نعمت گاز برخوردار بودند، 179 روستا بود.
وی افزایش سرانه فضای ورزشی از 2 دهم مترمربع به 7 دهم متر مربع و افزایش سرانه صنعت از 2.4 متر مربع به 9.7 مترمربع و زیرسازی و آسفالت هزاران کیلومتر راه اصلی، بزرگراه و راه روستایی را از دیگر اقدامات دولت نهم و دهم دراستان گلستان برشمرد.
وی همچنین اضافه کرد: فقط طی 5 ماه نخست امسال 6 پروژه بزرگ عمرانی و اقتصادی با هزینه ای بالغ بر 14هزار میلیارد ریال و با حضور رئیس جمهور محترم و نیز برخی وزرا افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.
استاندار گلستان همچنین گفت: در ایام هفته دولت امسال نیز تعداد هزار و 434 پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی باهزینه ای بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال به بهره برداری یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
