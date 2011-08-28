سکه تمام طرح قدیم 570 هزار تومان شد/ دلار آزاد 1203 تومان

به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم امروز یکشنبه در بازار 570 هزار تومان، طرح جدید 554 هزار تومان، نیم سکه 272 هزار تومان، ربع سکه 141 هزار تومان و گرمی 77 هزار تومان است.

بانک مرکزی امروز نرخ سکه طرح جدید برای عرضه در شعب بانکی را 551 هزار و 200 تومان، نیم سکه را 270 هزار و 400 تومان و ربع بهار را 137 هزار و 280 هزار تومان اعلام کرد.

قیمت هر دلار امروز توسط بانک مرکزی با روندی تثبیتی 1058 تومان و نرخ یورو 1534 تومان تعیین شد، اما نرخ دلار در بازار آزاد امروز 1203 تومان و هر یورو 1770 تومان است.

قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی مانند روز گذشته 1828 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار هم 53 هزار و 860 تومان است.