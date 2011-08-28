بازدید بیش از دو و نیم میلیون نفر از نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی، ضمن ارائه گزارشی از روند برپای این نمایشگاه اظهار داشت: در این دوره از نمایشگاه، روزانه 250 روحانی پاسخگوی سوالات دینی بازدیدکنندگان بودند.



وی ادامه داد: دراین دوره سازمان صدا و سیما در کنار خبرگزاری‌ها پوشش بسیار خوبی از نمایشگاه داشتند و برخی از رادیوها و شبکه‌ها حتی روزانه هشت ساعت از برنامه‌های خود را به اخبار و رویدادهای نمایشگاه اختصاص داده بودند.



وی بیان داشت: در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، آمار بازدیدکنندگان به بیش از دو و نیم میلیون نفر رسید که با هیچ یک از دوره‌های پیشین قابل مقایسه نیست و این حاکی از شور و نشاط قرآنی است که به خاطر تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی در کشور حاکم است.



مشاور وزیر ارشاد در امور قرآنی گفت: نمایشگاه در 30 بخش طراحی شده است تا بتواند سه ضلع گسترش فرهنگ قرآنی که عبارت است از معرفت قرآنی، قلب قرآنی و رفتار قرآنی را تحقق ببخشند. در این راستا برخی از بخش‌ها مانند بخش عفاف و حجاب خود به تنهایی هر سه ضلع آن را در برداشت.



ارائه 30 الگوی جدید برای عفاف و حجاب



وی اضافه کرد: در بخش عفاف و حجاب 30 الگوی جدید برای حجاب و چادر ارائه شد که با استقبال خوبی مواجه شد و مقرر شد که در سایر نقاط تهران و شهرستان‌های کشور نیز با همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت بازرگانی، دستاوردهای ملزومات حجاب ارائه شود.



رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور تصریح کرد: این نمایشگاه برای همه افراد و اقشار از کودک 4 ساله گرفته تا صاحب نظران در عرصه نظریه‌پردازی مطالب اصولی و عمیق داشته است و در بخش کرسی‌های نظریه‌پردازی آخرین نظرات قرآنی در قالب 26 نشست به بحث و گفتگوی صاحب‌نظران قرار داده شد.



وی ادامه داد: در بخش دانشگاهی با استفاده از بهترین اساتید، نشست‌هایی برگزار شد؛ در این دوره از نمایشگاه حتی نکات ضعیف هم به نمایش درآمد تا در سال بعد در تقویت آنها تلاش شود. همچنین تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که به نوعی بودجه قرآنی دریافت می‌کنند باید در ارائه آثار فاخر خود در نمایشگاه پاسخگو باشند.



محمدی ضمن معرفی بخش‌های جدید این نمایشگاه اظهارداشت: بخش‌های عفاف و حجاب، دشمن شناخت، تحول قرآن بنیان، کرسی‌های نظریه‌پردازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیداری اسلامی و عترت و ولایت برای نخستین‌بار در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.



برگزاری 550 نشست علمی و تخصصی



وی گفت: در این دوره 550 نشست که از قبل برنامه‌ریزی شده بود، برگزار شد و 10 هزار صفحه علمی قرآنی تولید شد که به‌زودی در 20 جلد کتاب منتشر می‌شود. ما بر این اعتقاد هستیم که وقتی نمایشگاه قرآن تاثیرگذار است که حال و اعتقاد بازدیدکنندگان قبل از ورود به نمایشگاه با بعد از بازدید عوض شده باشد و این نکته در نظرسنجی‌ها کاملا مشهود بود که نمایشگاه قرآن این تاثیر را داشت.



نمایشگاه قرآن؛ بی نظیر در جهان اسلام



وی در پایان افزود: نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم با داشتن زیربنایی معادل صد هزار مترمربع و با چنین محتوای بالایی، طبق بررسی‌های انجام شده قطعا در جهان اسلام بی‌نظیر است.