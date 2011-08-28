رتبه اول رباط کریم در طرحهای هفته دولت در میان شهرستانهای استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مرتضی تمدن با ذکر اینکه در هفته دولت 515 طرح با بیش از 400 میلیارد تومان از سوی خدمتگزاران مردم در دولت و استانداری به شهروندان استان هدیه می شود، بیشترین طرحهای این هفته را مربوط به بخشهای زیر بنایی همچون راه، کشاورزی، آب و فاضلاب، عمران شهری، تولیدی و اقتصادی، ورزشی و طرحهای آموزشی و فرهنگی دانست.

مرتضی تمدن با بیان اینکه در این هفته بیش از 35 طرح اقتصادی و تولیدی در سطح استان مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: از مجموع طرحهای افتتاح شده در هفته دولت بیش از 200 طرح از محل اعتبارات استانی و 40 طرح از اعتبارات ملی و مابقی نیز از سایر منابع هزینه و اقدام شده است.

تمدن گفت: از حیث مبلغ اعتبارات اختصاص یافته به طرحهای هفته دولت ، شهرستان رباط کریم با اختصاص 146 میلیارد تومان رتبه اول را در میان شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.

بهره برداری از سه هزار واحد مسکونی مهر، بهسازی و تعریض محور وهن آباد، آبرسانی به روستای علی آباد ، تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیر شهر و جدولگذاری و آسفالت معابر شهر رباط کریم و بهره برداری از چندین واحد صنعتی و تولیدی از جمله طرح هایی هستند که در هفته دولت توسط مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح خواهند شد.