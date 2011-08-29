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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۳

حسینی در گفتگو با مهر:

رباعیات 23 شاعر معاصر در «سه به‌علاوه یک» گردآوری ‌شد

رباعیات 23 شاعر معاصر در «سه به‌علاوه یک» گردآوری ‌شد

سیداحمد حسینی از انتشار گزیده رباعیات 23 شاعر معاصر کشور، در قالب یک مجموعه خبر داد.

سیداحمد حسینی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از آثاری که مدتی است به ناشر سپرده‌ام و به زودی چاپ می‌شود، مجموعه «سه به علاوه یک» نام دارد که قرار است تا یک ماه دیگر توسط موسسه هنر و رسانه اردیبهشت منتشر شود. این کتاب گزیده رباعیات 23 شاعر معاصر است.

وی افزود: این مجموعه اشعار، شاعران متولد سال‌های 52 تا 70 را شامل می‌شود که به‌صورت پراکنده در فضای مجازی منتشر شده است و نام و نشان شاعران این قطعات هم گاهی مشخص نبود. ضمن گردآوری این شعرها به دنبال شاعرانشان هم رفتم و اطلاعاتی از آن‌ها جمع‌آوری کردم. از هر شاعر 7 رباعی انتخاب کرده‌ام که به همراه بیوگرافی و اطلاعات محل زندگی‌ شاعران، در این مجموعه منتشر خواهد شد.

حسینی گفت: یکی دیگر از آثارم «چهار، بیست و یک» نام دارد که یک شعر بلند است. این شعر به همراه ترجمه ایتالیایی‌اش که زویا ابراهیمی آن را انجام داده است، چاپ می‌شود. قرار است «چهار، بیست و یک» توسط نشر شانی به بازار بیاید.

این شاعر در ادامه گفت: یک مجموعه غزل هم با عنوان «سارایی» دارم که با نشر فصل پنجم برای انتشارش به توافق رسیده‌ام. این مجموعه 4 فصل است که فصل ابتدایی‌اش پیرو سبک رئال و حول محور شخصیت سارا است. غزل‌های این کتاب،‌ روایی هستند و هر غزل، ادامه غزل قبلی است.

کد مطلب 1394399

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