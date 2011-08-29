سیداحمد حسینی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از آثاری که مدتی است به ناشر سپرده‌ام و به زودی چاپ می‌شود، مجموعه «سه به علاوه یک» نام دارد که قرار است تا یک ماه دیگر توسط موسسه هنر و رسانه اردیبهشت منتشر شود. این کتاب گزیده رباعیات 23 شاعر معاصر است.

وی افزود: این مجموعه اشعار، شاعران متولد سال‌های 52 تا 70 را شامل می‌شود که به‌صورت پراکنده در فضای مجازی منتشر شده است و نام و نشان شاعران این قطعات هم گاهی مشخص نبود. ضمن گردآوری این شعرها به دنبال شاعرانشان هم رفتم و اطلاعاتی از آن‌ها جمع‌آوری کردم. از هر شاعر 7 رباعی انتخاب کرده‌ام که به همراه بیوگرافی و اطلاعات محل زندگی‌ شاعران، در این مجموعه منتشر خواهد شد.

حسینی گفت: یکی دیگر از آثارم «چهار، بیست و یک» نام دارد که یک شعر بلند است. این شعر به همراه ترجمه ایتالیایی‌اش که زویا ابراهیمی آن را انجام داده است، چاپ می‌شود. قرار است «چهار، بیست و یک» توسط نشر شانی به بازار بیاید.

این شاعر در ادامه گفت: یک مجموعه غزل هم با عنوان «سارایی» دارم که با نشر فصل پنجم برای انتشارش به توافق رسیده‌ام. این مجموعه 4 فصل است که فصل ابتدایی‌اش پیرو سبک رئال و حول محور شخصیت سارا است. غزل‌های این کتاب،‌ روایی هستند و هر غزل، ادامه غزل قبلی است.