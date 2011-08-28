حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: این پروژه ها با صرف اعتباری بالغ بر 74 میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است.

وی همچنین از کلنگ زنی هشت طرح عمرانی در این دانشگاه خبر داد و بیان داشت: ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور پلدختر، ازنا، نورآباد و ... از جمله این پروژه ها هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان یادآور شد: 90 درصد اعتبارات هزینه شده برای این پروژه ها از محل اعتبارات اختصاصی دانشگاه پیام نور بوده است.

علیزاده با اشاره به تصویب اعتبار یک میلیارد تومانی در سفر دوم هیئت دولت برای این دانشگاه، عنوان کرد: تاکنون هیچ مبلغی از این اعتبار از سوی استانداری به ما پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: ما از استانداری لرستان تقاضا داریم که این اعتبار را برای تجهیز آزمایشگاههای این دانشگاه اختصاص دهند.