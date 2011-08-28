ابعاد جدیدی از جنایات سرهنگ/ تجاوز قذافی و پسرانش به 5 محافظ زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ساندی تایمز، پنج نفر از محافظان شخصی معمر قذافی دیکتاتور لیبی اعلام کردند توسط وی مورد تجاوز قرار گرفته اند.

این زنان در دیدار با "سهام سرقیوه" روانشناس لیبیایی در بنغازی گفته اند پیش از آنکه از سوی معمر قذافی طرد شوند توسط وی و پسرانش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

زنان مذکور در ادامه خاطر نشان کردند ابتدا توسط معمر قذافی و سپس از سوی یکی از پسران وی مورد تجاوز قرار می گرفتند و در نهایت پیش از آنکه اجازه ترک لیبی به آنها داده شود برای آزار و اذیتهای بیشتر در اختیار مقامات بلندپایه لیبی قرار می گرفتند.

اعترافات این پنج نفر در پرونده اتهامات قذافی ثبت می شود و قرار است توسط سرقیوه به دادگاه جنایی بین المللی ارائه شود. گفتنی است تمام محافظان شخصی معمر قذافی را زنان تشکیل می دادند.