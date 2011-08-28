45درصد کل سرمایه بانکها تعاونی است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پاک بین امروز در نشستی خبری بزرگترین تحول و جراحی اقتصادی کشور را سیاستهای اصل 44 و واگذاری سهام عدالت عنوان کرد و گفت: با فعال کردن بخش تعاون، ایجاد تعاونی های منطقی، علمی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان تهران با بیان اینکه در بخش تعاون گروهی برای منافع جمعی فعالیت می کنند، از افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی از 3 به 9 درصد در سالهای اخیر خبر داد و افزود: این رقم به جز در نظر گرفتن سهم سهام عدالت است.

وی حدود 40 تا 45 درصد از کل سرمایه های موجود در بانکها را متعلق به تعاونی ها دانست و عنوان کرد: این در حالی است که بانکها تنها 7 درصد از تسهیلات پرداختی را به تعاونی ها اختصاص داده اند و این امر نشان دهنده دیدگاه رشد بخش خصوصی است.

پاک بین با تاکید بر اینکه باید به دنبال پرورش مدیران با دیدگاههای تعاونی برویم تا برای پویایی تعاونی ها اقدامات موثری صورت گیرد، بر جذب مدیران مجرب در این بخش تاکید کرد.

همچنین در این نشست علی متولی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان تهران از تدوین یک برنامه استراتژیک برای این شرکت سخن گفت و افزود: جهت حرکت ما به سمت تبدیل شدن به یک شرکت سرمایه گذاری واقعی است.

وی از برنامه ای برای تشکیل یک سبد از سهام شرکتهای بورسی و راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مشترک خبرداد و عنوان کرد: با توجه به وجود 45 میلیون سهامدار سهام عدالت و حدود 42 هزار میلیارد تومان منابع باید سرمایه گذاری های استانی یک کارگزاری داشته باشند و در این زمینه در حال رایزنی هستیم.

متولی تغییر تشکیلات و ساختار شرکت سرمایه گذاری استانی و اصلاح دارایی ها را اقدام بعدی برشمرد و افزود: به سمت کارهای مالی و اقتصادی حرکت خواهیم کرد، به طوریکه یک شرکت بازرگانی واردات و صادرات را ایجاد خواهیم کرد.

وی سرمایه گذاری در بخشهای عمرانی، شناسایی سهامداران عدالت و ورود سرمایه های خرد و کوچک به بورس را از برنامه های این شرکت برشمرد.