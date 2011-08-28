به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت مدرسه تاریخ و فلسفه دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا برگزار می‌شود. در این همایش جمعی از اندیشمندان و فیلسوفان بین المللی درباره آینده تاریخ و فلسفه سخنرانی خواهند کرد.

دکتر جیمز دونالد سخنران افتتاحیه این همایش است. دکتر پل براون و دکتر لاریسا آلدریج بعنوان دیگر سخنرانهای این همایش معرفی شده اند .

عنوان سخنرانی لاریسا آلدریج "آشیل و کج خلقی" است. "پارادایم لیبرالیسم"، "عرفی بودن و تغیر در اندیشه فمینیسم" "بازنگری در مورد تاریخ خرد" از جمله موضوعاتی هستند که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این همایش سومین همایش سالانه دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا است که نظر به اهمیت آینده تاریخ و فلسفه به این موضوع اختصاص یافته است.