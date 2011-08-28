یکی از مالکان باشگاه راه آهن مشخص شد/ وعده حامی مالی برای پایان لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه راه آهن که در ابتدای یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به بخش خصوصی واگذار شده است، بانک رفاه را به عنوان حامی مالی تیم فوتبالش انتخاب کرده و شنبه شب اعضای کادر فنی و بازیکنان این باشگاه مهمان ضیافت این حامی بودند.

در این مراسم قرارداد همکاری این بانک و باشگاه راه آهن بین ایمانی مدیرعامل بانک و محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن منعقد شد. ایمانی با ابراز خرسندی از ورود بانک رفاه به ورزش گفت: امیدواریم در این همکاری بتوانیم به توسعه روابط دو جانبه کمک کنیم.

محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن نیز در این مورد گفت: فوتبال حالا به قطب جدید اقتصاد در دنیا تبدیل شده و امیدواریم بتوانیم همکاری متقابل و موثری با یکدیگر داشته باشیم.

در این مراسم از سوی حامی مالی تیم فوتبال راه آهن هدایایی به علی دایی و مدیرعامل و همچنین بازیکنان راه آهن اهدا شد. ضمن اینکه علی اصغر شماعی به عنوان یکی از مالکان باشگاه راه آهن نیز در این مراسم حضور یافت اما از سخنرانی عذرخواهی کرد. وی یکی از شش خریدار باشگاه راه آهن است که به صورت مجموعه شرکت های "پنا" این باشگاه را اداره می کنند.

محمدحسن انصاریفرد در بخشی از صحبت هایش گفت: با حضور مهندس شماعی فرصت را مغتنم شمرده و از مالکان باشگاه راه آهن مجددا تشکر می کنم که اجازه داده نام قدیمی ترین باشگاه لیگ برتری ایران همچنان دستخورده باقی بماند و تیم هم به شهر دیگری منتقل نشود.

در پایان این مراسم از سوی حامی مالی باشگاه راه آهن به بازیکنان و کادر فنی وعده داده شد در صورتیکه بتوانند یکی از عناوین اول تا هفتم لیگ برتر را به خود اختصاص دهند، به هر یک مبلغ پنج میلیون تومان پاداش پرداخت شود.