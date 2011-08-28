به گزارش خبرنگار مهر، فاضل دهنوی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح های آزادشهر افزود: دولت نهم و دهم با برگزاری سفرهای استانی، تحولاتی را در برنامه ریزی انجام داد و اقدام به توزیع ثروت ملی بین آحاد مردم کرد.

وی افزود: تلاش مجموعه نظام، دروغ بودن ادعاهای دشمنان را مبنی بر ناکار آمد دانستن انقلاب اسلامی را آشکار می کند. وی دولت شهید رجایی را دارای ویژگی هایی نظیر اخلاص، عدالت محور، پیرو خطر رهبری ،همراه مردم بودن دانست و گفت: دولتهای نهم و دهم نیز با الگو قرار دادن دولت شهید رجایی ، بیشترین خدمات را به مردم داده است. دهنوی گفت: در بخش هایی از امور رشد 100 درصدی و بیشتر انجام شده ودر بسیاری از علوم مرزهای دانش توسط دانشمندان ایران فتح شده است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان گفت: در دولت نهم برخی الگوهای رایج متحول شده و الگوهای جدیدی ایجاد شده است. علی اکبر سوخته سرایی به گوشه هایی از کارهای انجام شده در این شهرستان اشاره کرد و گفت: فعالیت های عمرانی انجام شده در دولت های نهم و دهم در بخش هایی از تمامی خدمات انجام شده در بعد از انقلاب بیشتر بوده است. وی گفت: توزیع عادلانه درآمدها، روش مند شدن و حرکت به سمت عدالت اجتماعی و بهره مندی همه مردم از آموزش و پروش و آموزش عالی از دیگر تلاشهای این دولت است. فرماندار آزادشهر هفته دولت را فرصتی دانست تا مسئولان بخشی از تلاشهایشان را به اطلاع مردم برسانند.وی گفت: توزیع عادلانه درآمدها، روش مند شدن و حرکت به سمت عدالت اجتماعی و بهره مندی همه مردم از آموزش و پروش و آموزش عالی از دیگر تلاشهای این دولت است.

سوخته سرایی ادامه داد: اگر چه کارهای بزرگی انجام شده، اما مردم بزرگ ایران که شایستگی های خود را همیشه نشان داده اند، دارای شان والایی بوده و همه تلاشها در برابر بزرگواری آنها ناچیز است.