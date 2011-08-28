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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

علی کرتی:

سودان بیشترین آزار را از قذافی دید / رژیم لیبی عامل جدایی جنوب

سودان بیشترین آزار را از قذافی دید / رژیم لیبی عامل جدایی جنوب

وزیر امور خارجه سودان با اشاره به شادمانی مردم این کشور از سقوط دیکتاتور لیبی، قذافی را عامل جدایی جنوب از شمال سودان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "علی کرتی" در دیدار با "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی تاکید کرد: سودانی ها از سقوط رژیم قذافی بسیار خوشحال هستند، زیرا این رژیم عامل جدایی جنوب سودان بود.

وی افزود: رژیم قذافی از جنبش مردمی سودان آنقدر حمایت کرد تا این جنبش قوی شد و به یک وزنه سیاسی و بین المللی تبدیل شد و در نهایت جدایی جنوب سودان را رقم زد.

کرتی تاکید کرد: قذافی سعی کرد که همین سناریو را در دارفور پیاده کند.این رژیم سودان را بیشتر از مردم لیبی آزار داد، اما چالشهای پیش روی شورای انتقالی لیبی بیشتر از سختی های پیروزی بر رژیم گذشته است.

وی مصطفی عبدالجلیل را از جانب "عمر البشیر" به سودان دعوت کرد.

عبدالجلیل نیز بیان کرد: سودان کمک نظامی زیادی در آزادی برخی شهرها مانند "الکفره" به انقلابیون کرده است و انقلابیون سودان را اولین کشوری می دانند که کمکهای فراوانی در اختیار آنها قرار داد.

کد مطلب 1394428

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