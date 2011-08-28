به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو قهرمانی بسیج قم با هدف شناخت برترین های این رشته ورزشی در واقع به شکل انتخابی نیز برگزار می شود و طی آن مدعیان قهرمانی در اوزان مختلف در دو رده سنی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



این در حالی است که در پیکارهای تکواندو قهرمانی بسیج قم که حکم انتخابی این رشته را نیز دارد، تکواندوکاران مدعی در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا نفرات برتر مشخص و معرفی شوند.



رقابت های قهرمانی و انتخابی تکواندو بسیج قم قطعا از سطح بسیار بالایی برخوردار خواهد بود زیرا استعدادهای متعددی در این پیکارها حضور می یابند و برگزار یاین مسابقات می تواند موجب شناسایی نسل جدیدی در تکواندو قم و به خصوص بسیج شود.



با تصمیم مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم شرکت کنندگان در این دوره از رقابت ها، جدال خود برای کسب عناوین برتر اوزان مختلف را در خانه تکواندو قم واقع در خیابان امامزاده سیدعلی جنب بوستان هاشمی قم برگزار می‌کنند.



رقابت های قهرمانی و انتخابی تکواندو بسیج قم در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در حالی برگزار می شود که ترکیب تیم تکواندو بسیج قم برای حضور در فصل جدید پیکارهای فصل جدید لیگ تکواندو قهرمانی بسیج کشور معرفی شد تا این تیم در لیگ امسال نتایج خوب و قابل قبولی کسب کند.



با توجه به اینکه مسابقات امسال لیگ تکواندو بسیج کشور، با شرکت هشت تیم مدعی برگزار می‌شود، تیم تکواندو بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم نیز با ترکیبی از چهره‌های شاخص تکواندو قم روی تاتامی خواهد رفت.



علاوه بر تیم تکواندو بسیج قم در مسابقات امسال لیگ تکواندو بسیج کشور، تیم های تکواندو بسیج مردان فارس، مازندران، بوشهر، اصفهان، تهران بزرگ، خراسان رضوی و زنجان نیز برای کسب مقام قهرمانی به رقابت می پردازند.



مردان تکواندوکار بسیجی سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در هفته نخست این دوره از مسابقات لیگ کشور، در دو مسابقه مقابل حریفان خود قرار گرفتند که بر اساس برنامه مسابقات، به ترتیب تیم های تکواندو بوشهر و زنجان رقبای تیم بسیج قم بودند.



مسابقات هفته نخست به میزبانی هیئت تکواندو بسیج زنجان برگزار شد و تیم بسیج قم تا با ترکیبی از 13 تکواندو کار در اوزان 51، 55، 63، 64، 68، 73، منهای 78 و به اضافه 78 کیلوگرم برابر حریفان خود صف آرایی کرد.

