118 پروژه بصورت متمرکز در آزادشهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین عملیات اجرایی 9 پروژه نیز ظهر یکشنبه با حضور مسئولان در این شهرستان آغاز شد.

برای احداث این پروژه ها و نیز آغاز عملیات اجرایی پروژه های اخیر، مبلغ 13میلیارد و 67 میلیون ریال اعتبار هزینه شده و برای 129 نفر نیز ایجاد اشتغال شده است.

مرادعلی منصوری رضی نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به تلاش های شبانه روزی دولت در خدمات رسانی به مردم گفت: جریانی تلاش دارد تا تلاش های دولت را تحت تاثیر قرار دهد.



وی افزود: آقای احمدی نژاد تلاش می کند از نفوذ این جریان و تاثیر آن ها جلوگیری کند.



وی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص اعلام خوبی ها و کاستی ها با رعایت انصاف، گفت: در بخش هایی از امور مانند راهسازی و گازرسانی تلاش های بسیار ارزشمندی شده که قابل تقدیر است.



منصوری به موضوع میدان ورودی این شهر از سمت گرگان نیز اشاره کرد و گفت: موافقت های لازم در جهت تخریب پل روگذر این شهرستان که خواسته مردم و مسئولان است ،اخذ شده اما هنوز بدلایلی که مشخص نیست، انجام نشده است.