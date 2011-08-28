نمایشگاه علوم قرآن و عترت در نیشابور بر پا شد

محمود عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این نمایشگاه آثار قرآنی در زمینه کتب قرآنی، تفاسیر، ادعیه، بخش قرآنهای خطی و بریل، نرم افزارهای رایانه ای علوم قرآنی، پژوهش در زمینه های قرآن و هنرهای قرآنی شامل خوشنویسی، نقاشی، نقاشی خط و تذهیب در معرض دید عموم علاقه مندان قرار گرفته است.

عباس نژاد تصریح کرد: کسانی که مایل به خرید کتب و نرم افزار در زمینه علوم قرآن وعترت هستند می توانند از نمایشگاه بازدید نموده و از محصولات فرهنگی مذهبی عرضه شده در این مکان استفاده کنند.

وی بیان کرد: این نمایشگاه توسط مرکز پژوهش و تربیت مدرس قرآن کریم و موسسه قرآن وعترت حکمت آموزان نیشابور برپا شده است.

گفتنی است، نمایشگاه قرآن و عترت تا 10 شهریور از ساعت 8 الی 12 صبح و 5 الی 7 بعد از ظهر در نگارخانه کمال الملک این شهرستان، در حال برگزاری است.