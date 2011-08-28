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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

سعید زاده:

840 برنامه فرهنگی با عنوان "مسجد ما" در مشهد برگزار می شود

840 برنامه فرهنگی با عنوان "مسجد ما" در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر مراکز فرهنگی شهرداری مشهد از برگزاری 840 برنامه فرهنگی در اولین مرحله از اجرای طرحی با عنوان "مسجد ما" توسط فرهنگسرا ها در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سعیدی زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق استقبال صورت گرفته از سوی مساجد هر فرهنگسرا چهار طرح تابستانی را در 120 مسجد محوری این شهر، اجرا خواهد کرد.

وی افزود: در اولین گام از طرح مسجد ما 840 طرح اجرا خواهد شد و پیش بینی می شود این روند در هفته آینده با افزایش روبه رو شود.

سعیدی زاده اظهار داشت: طرح مهدی یاران و بیا ستاره شویم در فرهنگسرای انتظار، بزرگداشت شخصیت های تاریخی و بازدید های مشهد شناسی در فرهنگسرای بهشت، راهیان نور محله ای و پلاک زندگی فرهنگسرای پایداری، فصل شکفتن و نگرش دیگر به حجاب فرهنگسرای حجاب، خ مثل خدمت، بربال خاطرات در فرهنگسرای زیارت جمله برنامه های ارائه شده است.

وی تصریح کرد: منم بچه مسلمان و شور شیرین در فرهنگسرای سلامت،مسجد مجازی و چشم سوم در فرهنگسرای رسانه، آیات هستی و رنگین کمان در فرهنگسرای نجوم، مهدی یاران و بیا ستاره شویم درفرهنگسرای انتظار، بچه های انقلاب و یک سطل آب در فرهنگسرای انقلاب نیز از دیگر این برنامه های فرهنگی است.

کد مطلب 1394454

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