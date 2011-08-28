840 برنامه فرهنگی با عنوان "مسجد ما" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سعیدی زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق استقبال صورت گرفته از سوی مساجد هر فرهنگسرا چهار طرح تابستانی را در 120 مسجد محوری این شهر، اجرا خواهد کرد.

وی افزود: در اولین گام از طرح مسجد ما 840 طرح اجرا خواهد شد و پیش بینی می شود این روند در هفته آینده با افزایش روبه رو شود.

سعیدی زاده اظهار داشت: طرح مهدی یاران و بیا ستاره شویم در فرهنگسرای انتظار، بزرگداشت شخصیت های تاریخی و بازدید های مشهد شناسی در فرهنگسرای بهشت، راهیان نور محله ای و پلاک زندگی فرهنگسرای پایداری، فصل شکفتن و نگرش دیگر به حجاب فرهنگسرای حجاب، خ مثل خدمت، بربال خاطرات در فرهنگسرای زیارت جمله برنامه های ارائه شده است.

وی تصریح کرد: منم بچه مسلمان و شور شیرین در فرهنگسرای سلامت،مسجد مجازی و چشم سوم در فرهنگسرای رسانه، آیات هستی و رنگین کمان در فرهنگسرای نجوم، مهدی یاران و بیا ستاره شویم درفرهنگسرای انتظار، بچه های انقلاب و یک سطل آب در فرهنگسرای انقلاب نیز از دیگر این برنامه های فرهنگی است.