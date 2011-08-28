5 طرح عمرانی در سلسله افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت 10 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد با اعتباری بالغ بر 145 میلیون تومان در الشتر به بهره برداری رسید.

همچنین در این هفته 18طرح خوداشتغالی کمیته امداد با اعتبار 144 میلیون تومان و پروژه عمرانی میدان امام فیروزآباد با صرف اعتبار 50 میلیون تومان افتتاح شد.

بهره برداری از 700 واحد مسکن روستایی با اعتبار 7 میلیارد تومان، بهره برداری از 96 واحد مسکونی مسکن مهر با اعتبار 1 میلیارد و 920 میلیون تومان از دیگر پروژه های افتتاح شده در این هفته بوده است.

بنابر این گزارش همزمان با هفته دولت پروژه آبرسانی به روستاهای جعفرآباد، اسدآباد و زیر تنگ خیاط با اعتبار 300 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

مجموع اعتبارات پروژه های افتتاح شده در شهرستان سلسله در پنجمین روز از هفته دولت 9 میلیارد و 559 میلیون تومان بوده است.