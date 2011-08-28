صدور مجوز "خانه باغ" با شرط حفظ و احیای باغ ها در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مجوز ساخت «خانه باغ » در تمامی شهرستانهای استان، با نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و امور اراضی، فقط برای حفظ و احیا باغات و جلوگیری از آسیب های احتمالی و نظارت و مدیریت دقیق بر باغات صادر می شود.

محمدیان با اشاره به شرایط تنوع آب و هوایی استان و امکان توسعه سطوح باغات موجود در سطح شهرستانها گفت: با ورود فن آوری های جدید به عرصه های تولید محصولات کشاورزی، توسعه باغات استان و در کنار آن حفظ و صیانت از باغ های موجود و جلوگیری از تغییر کاربری آنها در سطح استان با همکاری تمامی ارگانهای مرتبط، جزو سیاست های سازمان جهاد کشاورزی به شمار آمده و مدیریت های مرتبط با دقت و سرعت آن را دنبال می کنند.

وی همچنین اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام یافته به جهت تحقق اهداف توسعه ایی سازمان در بخش کشاورزی و صیانت از سرمایه های ملی، با هرگونه تغییر کاربری زمین های زراعی و باغی در سطح استان، به شدت برخورد می شود.

محمدیان با اشاره به اینکه با تغییردهندگان غیرمجازکاربری اراضی زراعی و باغی در سراسر استان برخورد قانونی می شود گفت: درجهت حفظ اراضی زراعی و باغی استان و حمایت از بهره برداران جهت ایجاد امکان توسعه پایداردر بخش کشاورزی وکوتاه کردن دست سودجویان و واسطه ها از دست درازی به اراضی ملی و زراعی، اکیپ های دهگردشی در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستانها تشکیل یافته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: رعایت الگوی کشت، استفاده بهینه از آب، مدیریت صحیح منابع تولید، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی توسط تولیدکنندگان و بهره برداران و جذب کمک های حمایتی دولت در بخش و توسعه زیر ساختهای تولیدی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، در میان مدت خواهد توانست چهره روشن و شکوفایی را از بخش کشاورزی استان ترسیم کند.