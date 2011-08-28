12 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان قزوین فعال است

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با ارائه تسهیلات کم بهره توسط این صندوق ها بیش از50 پروژه اشتغالزا در سطح روستاهای استان ایجاد شده است.

وی هدف از ایجاد این صندوق ها را ساماندهی مشاغل خرد خانگی، افزایش درآمد خانوارهای روستایی، دسترسی آسان به

تسهیلات با بهره کم، افزایش پس انداز بین خانوارهای روستایی، کمک به اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی عنوان کرد.

درجانی تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق ها توسط دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی و پس انداز زنان

روستایی تامین شده است.

به گفته این مسئول در حال حاضر 12 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با بیش از 450 نفر عضو در استان فعالیت می کنند.

