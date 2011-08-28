به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر یکشنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) با طرح این سئوال که آیا زکات فطره را می‌توان برای تعمیر مسجد و بنای حسینه و درمانگاه و... هزینه کرد، اظهار داشت: زکات فطره مخصوص نیازمندان است و باید به افراد نیازمند برای تهیه غذا و لباس و... آنها داده شود.



وی ادامه داد: البته زکات مال را می‌توان برای ساختن مسجد و حسینیه و... آن هم در مناطق محرومی که بانیان خیر ندارد، اختصاص داد.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه زکات فطره باید قبل از برپایی نماز عید فطر پرداخت شود، تصریح کرد: ممکن است شخصی بخواهد زکات فطره را به بستگانش بدهد ولی آنها دسترس نیستند، از این رو باید مبلغ زکات فطره را جدا کند و بعد از خواندن نماز و زمانی که به بستگانش دسترسی پیدا کرد به آنها بدهد.



این مرجع تقلید گفت: بعضی‌ها می‌گویند که بستگانی در شهرهای دیگر دارند و آیا می‌توانند پول زکات فطره را برای آنها ارسال کنند؟ جواب این است که نمی‌شود این کار را کرد، بلکه زکات فطره باید در شهر محل سکونت شخص هزینه شود.



وی ادامه داد: البته می‌توان به عنوان مثال برادر فردی که در شهری مورد نظر زندگی می‌کند، از طرف این شخص زکات فطره را پرداخت کند اما اینکه بخواهد پول را از شهری به شهر دیگر بفرستد خلاف است.



آیت‌الله مکارم شیرازی در توصیه‌ای به مردم گفت: زکات فطره را اهمیت بدهید چراکه ضامن سلامتی انسان در طول سال و سبب قبولی روزه‌های ماه مبارک رمضان است.



این مرجع تقلید روز گذشته در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) میزان فطریه هر فرد را بر اساس قوت غالب گندم دو هزار تومان و برنج 6 هزار تومان اعلام کرد.