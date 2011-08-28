میانگین دارو در هر نسخه سه قلم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکاری گفت: در چرخه نظام شبکه در سلامت نقش داروسازان نقش بی بدیلی است که حضور موثر داروسازان را نمی توان در ارائه خدمات بهداشتی درمانی نادیده گرفت.

شکاری با اشاره به نقش داروسازان در نظام پزشک خانواده تاکید کرد: داروسازان از ارکان اصلی تیم پزشک خانواده هستند که در فرهنگسازی و مصرف منطقی دارو نقش به سزایی دارند.

شکاری با بیان اینکه نقش تحقیقات و پژوهش در تولید دارو باید بیش از پیش باشد، عنوان کرد: داروسازان می توانند در تولید دارو با فن آوری وبهره گیری از علم ژنتیک تحقیقات بنیادی انجام دهند و با توجه به امکانات موجود در دانشگاه و بهره گیری از آزمایشگاههای موجود این امر کمک شایانی به تحقیقات دارویی خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به میانگین مصرف دارو در هر نسخه در استان گفت: بر اساس آمار و بررسی و آنالیز نسخ پزشکی میانگین تجویز دارو در هرنسخه سه قلم دارو در استان هرمزگان است که این روند مطلوب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان بیشترین داروهای تجویزی را در گروه آنتی بیوتیکها با 52 درصد، کورتیکواندرئید با 20 درصد و داروهای تزریقی با 35 درصد عنوان کرد.

وی یادآور شد: باید با فرهنگسازی و تجویز منطقی دارو مصرف داروهای تزریقی و آنتی بیوتیکها در استان به حداقل برسد.