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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

جلالی خبر داد:

افزایش دو برابری کمکهای مردم قم در طرح اکرام ایتام

افزایش دو برابری کمکهای مردم قم در طرح اکرام ایتام

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم از افزایش حجم کمک های نقدی مردم این استان در طرح اکرام ایتام در روز بیست و یکم ماه رمضان خبر داد.

عبداﷲ جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال بیش از 135 قطعه طلا در طرح اکرام ایتام در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان اهدا شد افزود: این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم اظهار داشت: مردم نوع دوست استان قم امسال در روز بیست و یکم ماه رمضان  بالغ بر 60 میلیون تومان کمک کردند که این رقم در سال گذشته 35 میلیون تومان بود.
 
جلالی افزود: در طرح اکرام ایتام امسال یک هزار و 725 حامی حمایت خود را از 2 هزار و 100 یتیم اعلام کردند به طوری که در حال حاضر تمامی ایتام قم از حمایت حامی برخوردارند.
 
وی تعداد متوسط حامی به ازاء هر یتیم را 5 نفر اعلام کرد و گفت: استان قم در این زمینه رتبه اول کشور را دارد.
 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم ادامه داد: برای 180 خانواده نیز در قالب طرح شفا و محسنین حامی یابی شده است.
 

کد مطلب 1394479

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