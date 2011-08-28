افزایش دو برابری کمکهای مردم قم در طرح اکرام ایتام

عبداﷲ جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال بیش از 135 قطعه طلا در طرح اکرام ایتام در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان اهدا شد افزود: این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم اظهار داشت: مردم نوع دوست استان قم امسال در روز بیست و یکم ماه رمضان بالغ بر 60 میلیون تومان کمک کردند که این رقم در سال گذشته 35 میلیون تومان بود.



جلالی افزود: در طرح اکرام ایتام امسال یک هزار و 725 حامی حمایت خود را از 2 هزار و 100 یتیم اعلام کردند به طوری که در حال حاضر تمامی ایتام قم از حمایت حامی برخوردارند.



وی تعداد متوسط حامی به ازاء هر یتیم را 5 نفر اعلام کرد و گفت: استان قم در این زمینه رتبه اول کشور را دارد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم ادامه داد: برای 180 خانواده نیز در قالب طرح شفا و محسنین حامی یابی شده است.

