198 روستای لرستان از نعمت گاز برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی گازرسانی به 6 روستای بخش فیروزآباد سلسله اظهار داشت: یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت به مناطق محروم است.

وی ادامه داد: این خدمت رسانی در دولت نهم و دهم سرعت بیشتری گرفته و با توجه به نیاز مردم توسعه اقتصادی در اولویت کاری مسئولان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به خدمات دولت در بخش گازرسانی گفت: تا قبل از دولت نهم فقط 18 روستای لرستان از نعمت گاز برخوردار بودند که با تلاشهای شبانه روزی دولتهای نهم و دهم امروز 198روستای لرستان از نعمت گاز برخوردارند.

گودرزی همچنین با اشاره به در دست اجرا بودن 123 پروژه گازرسانی در لرستان یادآور شد: یکی از اقدامات مهم دولت نهم و دهم به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام در روستاها بود که این مهم در سایه همدلی و همراهی مجمع نمایندگان استان و مدیران استانی و شهرستانی تحقق یافته است.

وی با اشاره به وضعیت بسیار خوب گازرسانی به روستاهای الشتر گفت: با پیگیری های نماینده و فرماندار این شهرستان توانسته ایم خدمات خوبی به روستاهای الشتر در حوزه گازرسانی داشته باشیم.

بنابر این گزارش در این مراسم کلنگ گازرسانی به روستاهای محمدعلی آباد، نیاز آباد، کاظم آباد و ده آقا از توابع بخش فیروزآباد سلسله به زمین زده شد که با بهره برداری از این طرح 400 خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار می شوند.