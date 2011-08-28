وزیر کشاورزی رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد طی حکمی خطاب به صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی آورد: در اجرای بند(1) ماده (2) آیین نامه تشکیل کارگروه ملی بیابان زدایی مصوب 6/6/1389 هیأت محترم وزیران، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان «رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی» منصوب می نمایم و انتظار دارم گزارش اقدامات و فعالیتهای مرتبط با کارگروه را به صورت مستمر و سالانه به اینجانب ارائه نمایید.
وی در ادامه آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات در اختیار، شرایط مطلوب برای مقابله با تخریب سرزمین و کنترل پدیده بیابان زایی در کشور که بخش وسیعی از آن در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد، فراهم گردد و همچنین با همکاری کنوانسیون بین المللی مقابله با بیابان زایی، فعالیت های ملی، منطقه ای و بین المللی گسترش و تعمیق یابد.
رئیس جمهور در پایان این حکم تصرح کرده است: بدیهی است کلیه دستگاه های ذیربط موظفند همکاری لازم و موثر را معمول نمایند.
رئیس جمهور درحکمی وزیر جهاد کشاورزی را به عنوان "رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی" منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد طی حکمی خطاب به صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی آورد: در اجرای بند(1) ماده (2) آیین نامه تشکیل کارگروه ملی بیابان زدایی مصوب 6/6/1389 هیأت محترم وزیران، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان «رئیس کارگروه ملی بیابان زدایی» منصوب می نمایم و انتظار دارم گزارش اقدامات و فعالیتهای مرتبط با کارگروه را به صورت مستمر و سالانه به اینجانب ارائه نمایید.
نظر شما