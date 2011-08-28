کاهش مشکلات آموزش و پرورش کرج نیازمند افزایش همکاریهای اوقاف

علی حجرگشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برخی از موارد نیاز است که اوقاف و امور خیریه، پاسخ استعلامها را در اسرع وقت بدهد تا آموزش و پرورش کرج هم تکلیف خود را زودتر بداند.

وی ادامه داد: در صورت مشخص شدن تکلیف آموزش و پرورش در اسرع وقت در خصوص موارد مربوطه، برنامه ریزی ها در اسرع وقت انجام می شود و به کمک آن، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج گفت: در برخی از موارد، اداره اوقاف به دلیل مسائل شرعی و قانونی نمی تواند با آموزش و پرورش در خصوص مسائل مربوطه همکاری کند که این امر، طبیعی است و آموزش و پرورش به این امر توجه دارد.

حجرگشت اضافه کرد: در چنین شرایطی از اوقاف و امور خیریه انتظار می رود که در اسرع وقت، جواب پیگیری ها را بدهد تا بدانیم که چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج یادآور شد: افزایش همکاری اوقاف و امور خیریه با نواحی آموزش و پرورش کرج، بسیاری از مشکلات موجود را حل می کند و مانع از به وجود آمدن مشکلات جدید می شود.