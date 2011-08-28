خرید زمینهای چهاردانگه بدون اطلاع شورا اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پرسش از شهردار جزء وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهر است گفت: اگر شوراها از شهرداران سئوال نپرسند غیر طبیعی عمل کرده اند. همانطور که بارها نیز اشاره کرده ام پرسش اعضای شورا جز کارهای عادی و معمولی است.

وی خاطر نشان کرد: تمام سئوالات را به فال نیک می گیریم و اگر اشکالی وجود دارد رفع و پاسخگوی آنها هستیم.

پیش از سخنان شهردار، کمال علی پور رئیس شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با اشاره به لزوم مکان یابی برای انتقال مشاغل مزاحم گفت: با توجه به اینکه در تهران فضای کافی مناسب وجود ندارد و نیز با محدودیتهای زیست محیطی و ترافیکی مواجه هستیم همچنین زمینهای ارزان قیمت در حاشیه حریم و خارج شهر تهران وجود دارد موجب شد که برای انتقال مشاغل مزاحم مطالعاتی صورت گیرد.

بیش از 70 هزار واحد شغلی در تهران وجودارد

وی افزود: براساس مطالعات انجام شده بیش از 70 هزار واحد شغلی در تهران وجود دارد که تاکنون توانسته ایم تنها 10 هزار واحد شغلی را انتقال دهیم .

علی پور خاطر نشان کرد: همچنین مطالعات مشاور در این زمینه نشان می دهد که مشاغل به دو محدوده محور جنوب شرق یعنی مجتمع خاوران ، تالاب بهرام و خاورشهر و محور غرب وجنوب غرب در مجتمع چهار دانگه ، بهرام آباد و سعید آباد باید منتقل شوند.

وی همچنین در توجیه اقتصادی خرید زمین هایی واقع در چهاردانگه گفت: پهنه صنعتی کارگاهی، دروازه ورودی شهر تهران، همجواری با واحدهای صنفی بزرگ ، مجاورت با شهر آفتاب ، تقاضای سرمایه گذاری، ایجاد منافع حاصل از تخلیه و آزادسازی اراضی درون شهری ناشی از انتقال از جمله مواردی بود که خرید زمین در چهار دانگه توسط شهرداری را توجیه می کند.

چمران: چطور بدون ردیف بودجه زمین خریداری شده است

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به سئوالات مطرح شده از سوی اعضای شورا گفت: از جمله این سئوالات اینکه برای خرید بیش از 100 هکتار زمین ردیف بودجه ای در سال 89 دیده نشده است ؟ پس چگونه اقدام به خرید این میزان زمین با هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد ریال شده است؟ و با توجه به اینکه شهرداری با تغییر کاربری در حریم مخالف است چرا در این زمین ها اقدام به تغییر کاربری خواهد کرد؟

زمینهای چهار دانگه مطالعات 17 ساله داشته است

شهردار تهران با اشاره به اینکه زمین چهاردانگه مطالعاتی 17 ساله داشته است گفت: کاربری زمینهای چهاردانگه همانطور که از سوی شهرداری نیز به طور رسمی اعلام شده است پهنه کار و فعالیت است بنابراین شهرداری اقدام به تغییر کاربری در این زمینها نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه دیگر این که حدود 40 هکتار زمین با سند شش دانگ به نام شهرداری تهران در چهاردانگه در بانک اسناد سازمان املاک و مستغلات وجود داشته است البته این زمینها به صورت پراکنده هستند بنابراین شهرداری تهران اقدام به خرید املاکی کرده است که بین این زمینها وجود داشته است.

توضیحات شهردار در خصوص خرید هزار میلیار ریالی بدون مجوز شورا

شهردار تهران در پاسخ به این سئوال که بیش از هزار میلیارد ریال بابت خرید این املاک بدون مجوز از سوی شورای شهر تهران هزینه شده است گفت: حدود 147هکتار زمین در 62 پلاک با ارزشی بالغ بر 150 میلیارد تومان به صورت غیر نقدی خریداری کرده است و چون این خریدها در پلاکهای جداگانه و با قیمتهای متفاوت بوده نیازی به مصوبه شورا جهت تامین هزینه ندارد و بابت آن نیز یک ریال هزینه نقدی نشده است ضمن آنکه این زمینها به صورت پراکنده در نقاط مختلف بوده اند.

قالیباف تاکید کرد: هر جا که به صورت پهنه کار و فعالیت درآید مانع از ساخت و سازهای بی رویه مسکونی می شود.

پروین احمدی نژاد عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا در این خصوص گفت: پهنه کار و فعالیت مانع از ساخت و سازهای مسکونی نخواهد شد همانطور که در شهرکهای صنعتی حسن آباد و شمس آباد کارگرانی که مشغول کار در آنجا بودند مبادرت به ساخت شهرکهای مسکونی کرده اند.

قالیباف افزود: براساس شهرسازی پهنه های کار و فعالیت سقف مشخص برای ساخت مسکونی دارند این گونه نیست که یک دفعه یکصد هزار دستگاه واحد مسکونی ساخته شود.

شهرداری در خصوص خرید زمینهای چهاردانگه خبط کرده است

قالیباف در خصوص مطرح نشدن این موضوع در شورای شهر تهران اظهار داشت: ما در شهرداری هر وقت تصمیم داریم کار بزرگی در شهر انجام دهیم آن را در شورا مطرح می کنیم و نظر اعضای شورا را لحاظ می کنیم اما در این خصوص کم کاری شد و ما خبط کردیم که امیدوارم این موضوع باعث توافقات بیشتر شود.

حسن بیادی ، نایب رئیس شورای شهر تهران که طراح سئوال در خصوص چگونگی خرید 100 هکتار زمین در چهار دانگه بود در این خصوص گفت: خرید زمین توسط شهرداری تهران در چهاردانگه منافع اش به مردم آن منطقه باز می گردد که آنجا را از حالت بیقوله در خواهد آورد.

وی در خصوص پرسش از شهردار تهران افزود: اگر از شهردار سئوال پرسیده می شود مبنی بر این نیست که می خواهیم کارهای خوب را بازگو نکنیم ولی بدنه شهرداری به دلیل آگاه نبودن به قوانین و مقررات موجود بین شهرداری و شورای شهر به گونه ای برخورد می کنند که شان شورا را پایین می آورند.

بیادی : چرا این زمینها را گران خریده اید

بیادی خاطر نشان کرد: اصرارما برای پاسخگویی در شرایطی رخ می دهد که مسئولان و معاونین اصلی شهرداری به اعضای شورای شهر پاسخ نمی دهند و بنابراین سیر پاسخگویی ماهها طول می کشد.

وی افزود: سئوال من از مسئول املاک شهرداری این بود که شاید آن زمینها را گران خریده اید چرا که قیمت اصلی زمینها کمتر است .

بیادی خاطر نشان کرد: من خوف و بیم آن داشتم که در این معامله سوءاستفاده شده باشد اما از این توضیحات قانع شده ام .

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهرتهران با توضیحات ارائه شده از سوی شهردار و مسئولان شهرداری در جریان چگونگی خرید زمینهای چهاردانگه و ضرورت این اقدام، قرار گرفتند.