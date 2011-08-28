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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

گوگلانی:

تمامی خانه های بهداشت روستایی بندرترکمن ملکی شدند

تمامی خانه های بهداشت روستایی بندرترکمن ملکی شدند

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرترکمن گفت: 100 درصد خانه های بهداشت روستایی این شهرستان ملکی شدند.

حمید قربانزاده گوگلانی در حاشیه افتتاح سه طرح خانه بهداشت روستایی افزود: با افتتاح و بهره برداری از این س خانه بهداشت 100 درصد خانه های بهداشت روستایی مرکز بهداشت شهرستان ترکمن ملکی شدند.

وی اظهار داشت: خانه های بهداشت، مراقبتهای اولیه بهداشتی را به جمعیت روستایی ارائه می دهند.

وی عنوان کرد: سه پروژه ساحتمانی خانه های بهداشت روستایی، ایوان آباد، چپاقلی 2 و سیجوال2 با زیربنای 56 متر مریع و در مجموع با اعتباری بالغ بر 840 میلیون ریال اجرایی شد.

قربانزاده گوگلانی بیان داشت: اعتبار اجرای این طرح ها از محل ره آورد سفر سوم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تامین شده است.
 
فرماندار بندرترکمن گفت: برای راه اندازی مرکز بهداشتی درمانی روستایی خواجه لر اعتباری بالغ بر  156 میلیون ریال  هزینه شده است.
 
وی بیان داشت: این مرکز بهداشتی درمانی با 4 خانه بهداشت روستایی اسلام تپه، خواجه لر، گامیشلی نزار و آرخ کوچک به جمعیت پنج هزار و 404 نفری تحت پوشش، خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهند.
کد مطلب 1394510

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