تمامی خانه های بهداشت روستایی بندرترکمن ملکی شدند

حمید قربانزاده گوگلانی در حاشیه افتتاح سه طرح خانه بهداشت روستایی افزود: با افتتاح و بهره برداری از این س خانه بهداشت 100 درصد خانه های بهداشت روستایی مرکز بهداشت شهرستان ترکمن ملکی شدند.

وی اظهار داشت: خانه های بهداشت، مراقبتهای اولیه بهداشتی را به جمعیت روستایی ارائه می دهند.

وی عنوان کرد: سه پروژه ساحتمانی خانه های بهداشت روستایی، ایوان آباد، چپاقلی 2 و سیجوال2 با زیربنای 56 متر مریع و در مجموع با اعتباری بالغ بر 840 میلیون ریال اجرایی شد.

قربانزاده گوگلانی بیان داشت: اعتبار اجرای این طرح ها از محل ره آورد سفر سوم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تامین شده است.

فرماندار بندرترکمن گفت: برای راه اندازی مرکز بهداشتی درمانی روستایی خواجه لر اعتباری بالغ بر 156 میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان داشت: این مرکز بهداشتی درمانی با 4 خانه بهداشت روستایی اسلام تپه، خواجه لر، گامیشلی نزار و آرخ کوچک به جمعیت پنج هزار و 404 نفری تحت پوشش، خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهند.