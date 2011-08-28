به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات در سرمقاله امروز خود می نویسد: موضوع فلسطین همچنان مسئله اصلی و محوری جهان را تشکیل می دهد، زیرا برگزاری راهپیمایی در حمایت از مسئله فلسطین و بیت المقدس در جمعه گذشته در برخی پایتختهای کشورهای اروپایی و عربی به ویژه قاهره بیانگر آن است که همه تلاشهایی که طی 6 دهه برای از بین بردن بیداری فلسطینی و عربی به کار گرفته شد محکوم به شکست است، بلکه بیداری و هوشیاری عربی و فلسطینی در قبال این مسئله محوری افزایش یافته است. همچنانکه بیداری در قبال ماهیت تجاوزگری و نژادپرستی رژیم صهیونیستی نیز تا حد بی سابقه ای دربین نسل جوان که دوره نکبت و تلخی آن و همچنین آوارگی و جنگ اسرائیل را درک نکردند، بسیار زیاد شده است.

این روزنامه عرب زبان تاکید می کند: اعتصابات پیوسته مردم مصر در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره از زمان حمله این رژیم به چهار سرباز مصری و به شهادت رساندن آنان و همچنین برپایی تظاهرات روز جمعه که مصری ها در آن خواستار قطع روابط قاهره با تل آویو و اخراج سفیر این رژیم از کشورشان بودند در حقیقت مرحله جدیدی را تشکیل می دهد که مصر را به جایگاهش در مناقشه عربی- صهیونیستی پس از گذشته بیش از چهار دهه از غیبت بازگردانده است.

این روزنامه خاطر نشان می کند: حوادثی که این روزها در قاهره در رابطه با بازگشت بیداری نسبت به مسائل امت عربی و به ویژه مسئله فلسطین درحال وقوع است براین موضوع تاکید دارد که همه تلاشها برای عادی سازی روابط (با رژیم صهیونیستی)و القای این موضوع که روند صلح یک مسئله واقعی است همگی محکوم به شکست است.



درخواست برای توجه به ریختن شدن خون چند مصری و درخواستها برای قطع روابط با رژیم صهیونیستی و اخراج سفیر آن از قاهره درحقیقت تصحیح اشتباه تاریخی بزرگی است که به بهانه های واهی مانند صلح فراگیر و پیشرفت گسترده و رفاه همگانی در حق ملت مصر و تاریخ و نقش آن مرتکب شده بودند.

این روزنامه اماراتی در پایان می نویسد: این حوادث به معنای بازگشت روحی است که از نو در کالبد امت عربی به ویژه مصر شروع به دمیدن کرده است.