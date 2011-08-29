26 پروژه در شهرستان بشاگرد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار هرمزگان در حاشیه بهرهبرداری از پروژه ساختمان فرمانداری شهرستان بشاگرد اظهار کرد: نگاه دولت به تمامی مناطق کشور نگاهی عدالت محورانه است که در بشاگرد این نگاهها به تقویت امور زیربنایی معطوف است.
حسین هاشمی با اشاره به شرایط ویژه شهرستان بشاگرد افزود: باید کمبودهای این منطقه را با سرعت بیشتری برطرف کرد هر چند در این چند سال اخیر این روند با تندی به جلو حرکت کرده است.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه راهسازی و بهسازی جادهها موجب ارتباط بیشتر بشاگرد با دیگر مناطق میشود، بیان کرد: با احداث محور میناب، بشاگرد، جاسک، شهرستان بشاگرد از بن بست خارج میشود.
وی همچنین ایجاد محورهای ارتباطی شهرستان بشاگرد به بندرعباس و استان کرمان را نیز از دیگر اموری دانست که میتواند موجب رونق اقتصادی این منطقه از هرمزگان شود.
هاشمی با تاکید بر لزوم برق رسانی در بخش زیرساختی این منطقه بیان کرد: با ایجاد سه پروژه برقرسانی، شهرستان بشاگرد حداقل تا چند سال دیگر با کمبود برق مواجه نخواهد شد.
هاشمی نیاز مردم شهرستان را به آب در امور کشاورزی یادآور شد و گفت: در این منطقه اراضی مناسبی برای کشت وحود دارد ولی کمبود آب و خشکسالی مانع از کشت و کار کشاورزان این ناحیه شده است.
وی افزود: با آبرسانی میتوان محصولات ویژهای از قبیل میوهجات استوایی که سازگار با آب و هوای این منطقه است را کشت کرد.
وی بر عملکرد مثبت بهداشتی و درمانی طی سالهای اخیر در بشاگرد اشاره و بیان کرد: بخش بهداشت و درمان در کل استان عملکردی خوب و موثر داشته است.
هاشمی با اشاره به اکتشافات معادن مختلف در محدوده بشاگرد اظهار کرد: تاکنون 10 معدن در این محدوده کشف شده که توسعه این معادن موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی در منطقه بشاگرد میشود.
وی با بیان اینکه حضورش در بشاگرد به دلیل اهمیت منطقه بوده گفت: امروز در شهرستان بشاگرد 10 پروژه به صورت نمادین افتتاح و 16 پروژه باقی مانده نیز به حضور مسئولان شهرستانی بهرهبرداری میشود.
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