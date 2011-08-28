هفت پروژه عمرانی و تولیدی در صومعه سرا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح مرغداری گوشتی 45 هزار قطعه ای نرگستان با اعتبار هشت هزار و 700 میلیون ریال و کارخانه شالیکوبی هندخاله با اعتبار شش هزار و 450 میلیون ریال بوده که برای 16 نفر نیزایجاد اشتغال کرد.

همچنین تجهیز و نوسازی اراضی دهستان های کتالم، طاهرگوراب و روستاهای صیقلان و مناره بازار با اعتبار دو هزار و 710 میلیون ریال، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی روستاهای ماتک، زیکسار، ندامان و سنگجوب به طول شش کیلومتر با اعتبار پنج هزار ریال افتتاح شد و در مجموع 730 خانوار از مزایایی این طرح ها بهره مند می شوند.

در ادامه نیز سه پروژه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صومعه سرا که شامل بازسازی و مرمت گلزار شهدا در روستاهای زیکسار، مناره بازار، و پیشخان بود، به بهره برداری رسید.

برای بازسازی گلزار شهدای این سه روستا که در مجموع 34 شهید دارند، 340 میلیون ریال از اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صومعه سرا هزینه شده است.