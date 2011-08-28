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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

هفت پروژه عمرانی و تولیدی در صومعه سرا به بهره برداری رسید

هفت پروژه عمرانی و تولیدی در صومعه سرا به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دولت هفت پروژه تولیدی و عمرانی با اعتباری افزون بر 23 میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح مرغداری گوشتی 45 هزار قطعه ای نرگستان با اعتبار هشت هزار و 700 میلیون ریال و کارخانه شالیکوبی هندخاله با اعتبار شش هزار و 450 میلیون ریال بوده که برای 16 نفر نیزایجاد اشتغال کرد.

همچنین تجهیز و نوسازی اراضی دهستان های کتالم، طاهرگوراب و روستاهای صیقلان و مناره بازار با اعتبار دو هزار و 710 میلیون ریال، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی روستاهای ماتک، زیکسار، ندامان و سنگجوب به طول شش کیلومتر با اعتبار پنج هزار ریال افتتاح شد و در مجموع 730 خانوار از مزایایی این طرح ها بهره مند می شوند.

در ادامه نیز سه پروژه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صومعه سرا که شامل بازسازی و مرمت گلزار شهدا در روستاهای زیکسار، مناره بازار، و پیشخان بود، به بهره برداری رسید.

برای بازسازی گلزار شهدای این سه روستا که در مجموع 34 شهید دارند، 340 میلیون ریال از اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صومعه سرا هزینه شده است.

کد مطلب 1394514

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