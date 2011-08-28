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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

سرهنگ پاک زاد:

46 خرده فروش مواد مخدر و معتاد در خرم آباد دستگیر شدند

46 خرده فروش مواد مخدر و معتاد در خرم آباد دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از دستگیری 46 نفر خرده فروش مواد مخدر و معتاد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن پاک زاد در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ طی دو روز گذشته ماموران کلانتری و پاسگاه های خرم آباد با هماهنگی مقام قضایی 46 نفر خرده فروش مواد مخدر و معتاد تابلو را دستگیر کردند.

وی به جزئیات عملیات های انجام شده اشاره کرد و افزود: در این راستا در بازرسی بدنی از پنج نفر مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شد و این تعداد نیز تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد ادامه داد: همچنین تعداد 41 نفر معتاد تابلو در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ نیز دستگیر و برای ترک به کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

سرهنگ پاک زاد تصریح کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در بازرسی از یک دستگاه خودرو پراید تعداد 36 هزار و 240 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق توسط یگان گشت خرم آباد کشف و ضبط و یک نفر نیز دستگیر شد.

کد مطلب 1394520

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