46 خرده فروش مواد مخدر و معتاد در خرم آباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن پاک زاد در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ طی دو روز گذشته ماموران کلانتری و پاسگاه های خرم آباد با هماهنگی مقام قضایی 46 نفر خرده فروش مواد مخدر و معتاد تابلو را دستگیر کردند.

وی به جزئیات عملیات های انجام شده اشاره کرد و افزود: در این راستا در بازرسی بدنی از پنج نفر مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شد و این تعداد نیز تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد ادامه داد: همچنین تعداد 41 نفر معتاد تابلو در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ نیز دستگیر و برای ترک به کمپ های ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

سرهنگ پاک زاد تصریح کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در بازرسی از یک دستگاه خودرو پراید تعداد 36 هزار و 240 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق توسط یگان گشت خرم آباد کشف و ضبط و یک نفر نیز دستگیر شد.