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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

عاملان انفجار نیجریه:

حملات تروریستی دیگری در راه است

حملات تروریستی دیگری در راه است

جنبش "بوکو حرام" اعلام کرد حملات دیگری را نظیر آنچه که اخیرا در ساختمان سازمان ملل در نیجریه رخ داد، در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با گذشت دو روز از حمله تروریستی به ساختمان سازمان ملل در شهر ابوجا یک گروه مخالف دولت این کشور ضمن به عهده گرفتن مسئولیت این حمله از انجام حملات مشابه در آینده خبر داد.

بر این اساس یک سخنگوی شبه نظامیان موسوم به "بوکو حرام" با اعلام این مطلب گفت دلیل حمله روز جمعه کمک سازمان ملل و آمریکا به دولت نیجریه برای تعقیب و دستگیری اعضای این گروه بوده است.
 
وی با بیان این که بوکو حرام اهداف دیگری را برای حمله در شمال نیجریه در نظر گرفته است تاکید کرد: به زودی جزئیات بیشتری در مورد حمله روز جمعه منتشر خواهیم کرد. در این حمله که با استفاده از یک خودروی بمب گذاری شده به ساختمان سازمان ملل در پایتخت نیجریه انجام گرفت، 19 نفر از جمله 15 کارمند این سازمان کشته شدند.
 
گفتنی است بوکو حرام یک گروه مسلح و تندرو در نیجریه است که خود را وابسته به طالبان افغانستان دانسته و خواستار اجرای قوانین طالبانی در این کشور است.
کد مطلب 1394521

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