آیت الله سبحانی میزان فطریه را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در پایان جلسه تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه قم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره میزان فطریه امسال و اهمیت آن گفت: فطریه تشکر از خداوند است برای انسان های مومنی که موفق شده اند یک ماه رمضان را روزه بگیرند و خدا را عبادت کنند.



وی افزود: شکرگزاری نعمت های الهی در پایان این ماه در دو چیز است یکی در این که نماز عید فطر را به جا آوریم و دیگر این که زکات فطره بدهیم.

استاد برجسته حوزه تصریح کرد: قرآن به دادن زکات توصیه فراوانی کرده است و زکات دهندگان را انسان‌های سعادتمند می‌داند.



وی درباره میزان فطریه و مبلغ آن نیز گفت: اگر مومنان بخواهند گندم بدهند باید به میزان سه کیلو پرداخت کنند که دو هزار تومان می‌شود.



آیت الله سبحانی ادامه داد: اگر بخواهند برنج از نوع متوسط بدهند باید به میزان سه کیلو و یا شش هزار تومان را بدهند و اگر بخواهند برنج درجه یک بدهند باید 9 هزار تومان پرداخت کنند.



وی درباره مصرف فطریه نیز اظهارکرد: موارد مصرف فطریه بسیار زیاد است و هر فردی در شهر خود می‌تواند به فقرا، همسایگان فقیر، کسانی که در اطراف شهرها و در وضعیت نامناسبی زندگی می‌کنند و وسایل اولیه زندگی ندارند همچنین به ایتام پرداخت کند.