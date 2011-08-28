به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در صحن قدیم مسجد جامع شهر سنندج مراسم یاد بود دو شهید ماه مبارک رمضان سال 88 با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و مرکز بزرگ اسلامی غرب برگزار شد.

شهیدان ماموستا محمد شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی در رمضان سال 88 و در لیالی قدر توسط ایادی استکبار و مزدوران ضد انقلاب به مقام والای شهادت نائل آمدند.

در این مراسم حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در مقام والای شهادت روحانیون برجسته استان و تفرقه پراکنی های که در این خطه از کشور به مناسبت ایجاد شکاف بین مسلمانان با مذاهب متفاوت بوده به ایراد سخنرانی پرداخت.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان هم ارج نهادن به شهدای دولت و شهدای رمضان 88 در کردستان را وظیفه همه مسئولان و اقشار مختلف مردم عنوان کرد.

در ادامه این مراسم ضمن قرائت قرآن یاد و خاطره ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی دو تو از روحانیون شهید استان کردستان گرامی داشته شد.