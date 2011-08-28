استفاده از دوچرخه های برقی برای کاهش آلودگی هوای تهران

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشنهاد استانداری تهران به کارگروه کاهش آلودگی هوا خبر داد و افزود: استانداری تهران پیشنهاد کرده تا دوچرخه های برقی به زودی وارد سیستم حمل و نقل شوند تا کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا کند.

وی گفت: این مصوبه باید در شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران مصوب شود تا با درنظر گرفتن امتیازاتی برای کارمندان دولت، بتوان به طور رایگان به آنان دوچرخه برقی ارائه کرد.

این مسئول به مزایای استفاه از دوچرخه برقی اشاره و اضافه کرد: حمل و نقل آسان، بی دغدغه و کم هزینه واز همه مهمتر کاهش آلودگی هوا از مزایای استفاده از این وسیله است.

ورود موتورسیکلتهای برقی همچنان در دستور کار است

وی یادآور شد: ورود موتورسیکلتهای برقی به سیستم حمل و نقل نیز همچنان در دستور کار است و این طرح با همکاری محیط زیست، شهرداریها و تولیدکنندگان دوچرخه اجرا خواهد شد.

محمودی افزود: همکاری با تولیدکنندگان موتورسیکلت و دوچرخه های برقی پیشنهاد دیگر به کارگروه کاهش آلودگی هواست تا یارانه ای برای کاهش هزینه های تولید در اختیار آنها قرار داده شود و برای استفاده همگان میسر شود.

وی عنوان کرد: هر موتورسیکلت با شرایط استاندارد، حدود سه تا چهار برابر یک خودرو آلودگی تولید می کند که اگر درصدی از این موتورسیکلتها به برقی تبدیل شوند، کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا خواهد شد.